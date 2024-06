Estaing. Les Caminaïres en rando dans le Sud Aveyron

En ce premier dimanche de juin, les adhérents du club des Caminaïres de l’Olt al Dourdou avaient programmé une randonnée à la journée dans le Sud-Aveyron avec la source du Durzon et les canalettes sur le Causse du Larzac ainsi que la visite guidée de Nant.

Le rendez-vous était fixé à 9 h 30 et vingt-trois marcheurs étaient ravis d’y participer. Sous la conduite de Bruno, le groupe empruntait un sentier longeant le Durzon pour atteindre la résurgence de cette rivière. Après cette surprenante découverte, les participants, après avoir gravi non sans effort le sentier qui monte fortement pour atteindre le causse, allaient de surprise en surprise : des abris-sous-roche, des rochers de toutes formes comme la magnifique arche, le passage escarpé du Pas de la Mule, la flore… Sur le parcours, le site des Canalettes, qui a révélé ses failles creusées dans le calcaire du Causse, a permis à chacun de les traverser. On se trouvait bien petit dans cet étroit passage formé par d’immenses failles mais le détour en valait la peine. Une agréable randonnée dans la forêt domaniale des Grands Causses où les sentiers et aménagements ont permis à l’ensemble des participants d’apprécier ce petit coin d’Aveyron aux nombreuses particularités.De plus, la journée s’est déroulée avec le beau temps.

Avant de reprendre le chemin du retour, la visite guidée du village de Nant dévoilait aux Nord Aveyronnais l’histoire et la richesse du patrimoine de ce joli bourg. Cette sortie s’est déroulée dans une ambiance des plus chaleureuses, de quoi satisfaire la présidente du club et les organisateurs de ce programme.