Laissac-Sévérac l'Église. Les élèves de l’école Sainte-Angèle ont obtenu le permis piéton

Après la visite du gendarme et agent de police judiciaire, M. Gil qui avait expliqué aux élèves, il y a quelques semaines, quels étaient les dangers de la circulation routière et quelles étaient les règles à respecter sur la voie publique, les élèves ont travaillé avec leur enseignante sur les bonnes pratiques à adopter en tant que piéton. Comme promis, M. Gil est venu, jeudi dernier, leur faire passer l’examen. Les écoliers de la classe de cours élémentaire ont tous réussi et ont reçu leur diplôme, le permis piéton, des mains du gendarme. Les enseignantes et les parents félicitent les élèves et remercient l’intervenant.