Luc-la-Primaube. Les filles de LSA XV invitent à leurs Olympiades du rugby féminin

Le samedi 15 juin, à partir de 10 h, le club du Lévezou Ségala Aveyron, propose à toutes celles qui ont envie de jouer et découvrir le Rugby, de rejoindre ses 80 filles sur le terrain d’honneur de La Primaube. Seules contraintes, avoir plus de 7 ans et avoir envie de s’amuser dans le cadre du beau week-end de la fête locale. Grand avantage ! Participer à des activités ludiques et jouer entre filles gratuitement. Pourquoi ? Parce qu’il suffit d’essayer pour se plaire et, très souvent, continuer le rugby. La preuve, déjà cinq ans d’existence pour les sections féminines et, tous les ans, une augmentation des effectifs ainsi que des résultats intéressants.

Les cadettes se sont encore qualifiées pour les phases finales du championnat d’Occitanie. 1res de leur poule, elles ont dû se déplacer pour affronter le club de Labarthe/Lèze. Devant un très nombreux public, quelque peu amoindries, elles ont dû s’incliner sur un score assez lourd. On retiendra de cette journée, un adversaire très performant et des filles de LSA qui n’ont jamais baissé les bras. Aussi, on se souviendra de ce savoureux parfum de phases finales et ses odeurs de grillades, de ces émotions liées au contexte et du respect "rugbystique" qu’ont proposé les Demoiselles des deux équipes. La réception d’après match fut grandiose et les joueuses des deux clubs ont fini "bras dessus bras dessous" en dansant sur des morceaux de tous les temps… Merci à toutes, merci LSA XV, merci Labarthe/Lèze.

Pour les rejoindre, vous pouvez contacter Natacha Lavabre au 06 83 57 87 50, Yohan Guinot au 07 88 00 43 90 ou Jean-Mathieu Bonal au 06 40 29 57 62.