Musique : "Faire venir d’ailleurs pour faire connaître l’Aveyron et partager" : l’accordéon règle sa fréquence sur Saint-Hippolyte du 6 au 9 juin

L’association "Autour de l’accordéon" réunit des pointures du piano à bretelles pour le festival "Fréquence Accordéon" du 6 au 9 juin à Saint-Hippolyte.

Haut2gammes. Le nom de la résidence musicale portée depuis deux ans et demi par Guillaume Fric et Lucia Genilloud à Saint-Hippolyte entre en résonance avec la qualité du festival "Fréquence Accordéon" proposé du 6 au 9 juin. "On est ravi, le public est venu nombreux l’an dernier alors on a décidé de pérenniser l’événement", confie Guillaume Fric qui n’en est pas à son coup d’essai, lui qui avait mis sur pied le mondial d’accordéon à Onet-le-Château en 2013.

Le programme du 6 au 9 juin : Jeudi 6 juin : 17 h, accueil, 19 h 30 repas sur réservation, 20 h 30 concert de Jérémie Buirette à l’église (10 €) Vendredi 7 juin : 9 h 30, balade, 12 heures : repas sur réservation, 15 heures visite de la résidence et atelier organologie, 19 heures, repas, 21 heures, concert de l’orchestre Gaëtan Larrue Project, salle des fêtes (15 €) Samedi 8 juin : 10 h, masterclasse à la salle des fêtes (gratuit), 11 h, marché de producteurs avec animation musicale, 15 h, les élèves de Haut2Gammes à la résidence, 19 h, repas musical, 20 h 30, gala dansant à la salle des fêtes (15 €), 23 heures, feu d’artifice Dimanche 9 juin : 8 heures, déjeuner aux tripoux, 11 heures, concert « Accordéon Club de Semeac » à la salle des fêtes (gratuit), 12 h 30, repas sur réservation, 15 heures, concert Félicien Brut & Edouard Macarez, salle des fêtes (20 €), 19 h, repas de clôture.

Et quand une recette est bonne, on ne change pas les ingrédients. Les musiciens reconnus reviennent (Gilles Saby, Benjamin Malric, Mathieu Barbier, Félicien Brut, Edouard Macarez, Jérémie Buirette…) pour irriguer la salle des fêtes, l’église du village et la résidence musicale. "Nous avons embauché un cuisinier ce qui facilite l’organisation et permet de mettre à disposition la résidence qui abrite aussi un studio d’enregistrement", rappelle Guillaume, enchanté par le développement des stages. Cela permet de proposer des repas (sur réservations) pendant le festival.

Marché, balade, feu d’artifice

Marché, balade, atelier et même feu d’artifice, des aérations sont proposées entre deux concerts. "Le but est de faire venir d’ailleurs pour faire connaître l’Aveyron et de partager avec les artistes, les familles et les amis. On est sûr de notre endroit", conclut Guillaume qui, de son balcon vert sur Saint-Hippolyte, fait rimer accordéon avec Aveyron. Preuve en est, l’illustre Richard Galliano est devenu le parrain de la résidence musicale.