Entraygues-sur-Truyère. Nouvelle exposition au musée Veinazès

La nouvelle exposition temporaire du musée du Veinazès accueille cette année le Cantalien Michel Dumas et son œuvre singulière "Passeur d’ineffable", jusqu’au 29 septembre. Malgré son origine paysanne cantalienne et sa formation littéraire, Michel Dumas (né en 1949) est un Indien sans plume plutôt adepte du stylo Bic qui n’a cessé de se livrer à la pratique des arts singuliers. Sa voie n’a donc rien d’académique. Sa formation et ses inspirations ont été puisées dans les émanations du volcan ensommeillé et dans la couleur de la pierre de Volvic avec de courts stages à l’école d’art de la ville.

L’exposition montre une œuvre insolite de petits formats aux tons très délicats, où grouille un bestiaire fantastique qui côtoie des créatures surprenantes, êtres humains ou âmes errantes, ou au contraire irradiant de tendresse bienveillante. Michel Dumas donne dans l’intime, dans l’infime. Sa marotte la plus récente l’a embarqué dans la fabrication de figurines en bois glané ici ou là. (Il réalise 12 totems sur bois, couverts de calligraphies à l’acrylique.) Dans tout cet aréopage miniature qui s’ébat dans des scènes souvent énigmatiques, allez-vous découvrir le Drac ? Le Drac est un lutin farceur qui peut prendre toutes sortes d’apparences pour mieux exécuter ses facéties.

Avec chacune de ses rencontres (le peintre Marcel Mazar, les sculpteurs Pierre Della Giustina et Marc Petit, le mosaïste Jean-Marie Garnier), l’artiste s’est initié au plaisir du dessin, à la mosaïque et l’art de tailler et d’agencer les pierres naturelles, aux collages puis à toutes sortes de techniques, de la gouache au stylo bic en passant par le pastel, les crayons de couleurs, les encres ou la craie.

Site internet : musee-veinazes.com. Musée accessible à 100 %. Tél. : 04 71 62 56 93 ou 06 46 41 75 38.