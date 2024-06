Canet-de-Salars. Parler vrai pour plus de citoyenneté

Les collégiens des "Monts et Lacs" ont partagé et "parlé vrai" mardi dernier avec trois comédiens Flore Broué, Clément Demoen et Christophe Cousteix de la Compagnie Le Trimaran. Dirigée par Stéphane Tournu-Romain, directeur artistique, la troupe d’une quinzaine d’artistes, tourne depuis trois décennies, partout en France et dans les Dom Tom, dans de nombreuses structures : établissements, Éducation nationale, associations sportives, MJC. Leur objectif est de rencontrer les jeunes et leurs accompagnants afin de les informer, les mettre en garde, les aider à s’exprimer par le biais d’une intervention théâtrale interactive.

Par petits groupes de cinq ou six encadrés par un des animateurs, les jeunes ont préparé des saynètes sur une situation donnée avant de les présenter à l’assemblée. Après le jeu des acteurs, la parole était ouverte. "Provoqués", "interrogés", "bousculés" par leurs aînés, les ados ont pu par le biais du jeu aborder, expérimenter et s’exprimer sur de nombreux sujets sensibles auxquels ils peuvent être confrontés dans de multiples occasions, comme celle abordée ce jour, le sport, avec comme intitulé "graines de supporters", "graines de sportifs". La violence, le racisme, la xénophobie, l’islamophobie, le sexisme, les stéréotypes, les clichés… la liste est longue et le vocabulaire souvent très "mal" utilisé car méconnu dans son sens premier.

Mis en situation, les jeunes ont pu par le côté ludique de la séance, comprendre que trop de mots lancés à la volée, qui jugent, blessent condamnent ou que des attitudes déplacées ou encore des amalgames dangereux ne sont plus acceptables car ils empêchent d’avoir un regard juste et d’exercer un esprit critique responsable et constructif.

Par leur enthousiasme, leur humour, leur écoute bienveillante, leur parler "cash", Flore, Clément et Christophe ont mis les points sur les "i", en remettant à plat de nombreuses notions, en apportant des connaissances et des exemples concrets ce qui a permis de prendre conscience de ce qu’est un esprit d’ouverture et en insistant sur l’importance de ne pas tomber dans les "fausses vérités" et les clichés balancés sur les réseaux sociaux, mais plutôt de croiser les sources et les informations pour un parler plus vrai.

Les deux heures prévues pour la prestation ont très vite défilé car les collégiens plutôt timides et perturbés au début de l’intervention ont pu, grâce aux mises en situation et aux encouragements se sentir libres pour prendre part aux débats.