Pour les étudiants, l'anti-gaspillage est un moyen de mieux préserver la planète

(ETX Daily Up) - Plus de quatre étudiants français sur dix font attention à ne pas gaspiller la nourriture dans le but de réaliser des économies. Cette habitude apparaît également comme une solution pour moins égratigner l'environnement, au même titre que fermer l'eau du robinet quand on se brosse les dents.

Il y a quelques jours, une famille originaire d'Etriché dans le Maine-et-Loire a remporté une médaille d'or au concours Lépine pour son concept d'économie de l'eau froide lorsque l'on prend une douche. Vous savez, cette eau qu'on laisse couler le temps que la température soit suffisamment chaude pour qu'on se mette sous le pommeau. En matière de diminution de gaspillage, cela fait bien longtemps que l'on a conscience de préserver l'eau, tout comme l'électricité. On a ainsi appris à éteindre les interrupteurs quand personne ne se trouve dans une pièce. Et la nourriture dans tout cela ? Pour près de la moitié des étudiants, il s'agit pourtant bel et bien de la ressource qui a le plus grand impact sur l'environnement, avant même l'eau et l'électricité, rapporte la dernière étude de l'appli TooGoodToGo*. Ainsi, 48% disent utiliser des modules sur leur smartphone pour les aider à moins gaspiller les aliments tandis que 51% dressent une liste de courses et 41% planifient leurs repas. Pour huit étudiants sur dix, les gestes en faveur de l'anti-gaspillage sont une solution pour faire attention à l'environnement.

A l'approche des élections européennes, les étudiants apparaissent ainsi comme une catégorie d'électeurs particulièrement sensibles aux problématiques environnementales. Ils le disent sans détour : neuf sur dix sont inquiets pour la planète. Selon TooGoodToGo, cette éco-anxiété serait plus exacerbée par rapport aux étudiants italiens ou espagnols, concernés par cette nouvelle angoisse respectivement à hauteur de 76% et 64%. Côté français, près de 70% des étudiants estiment ainsi que l'Europe dispose de la capacité nécessaire pour changer la donne dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Au-delà de la conscience écologique des jeunes mise en relief, cette étude rappelle aussi combien les étudiants font face à des difficultés financières les empêchant de se nourrir convenablement parfois. Selon TooGoodToGo, huit sur dix manquent d'argent à la fin du mois pour se composer des menus dignes de ce nom. Selon les calculs de six sur dix d'entre eux, il leur faudrait au moins 50 euros en plus pour s'en sortir.

*Cette étude a été menée par Too Good To Go et ISIC auprès d’un panel de 1700 jeunes étudiants en France.