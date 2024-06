"Quoiqu'il arrive, je me battrai" : pourquoi le magasin Carrefour contact de Rodez pourrait-il fermer ses portes au 1er juillet ?

Selon le comité de soutien du magasin, le groupe Carrefour aurait pris la décision de fermer la supérette à partir du mois de juillet.

Est-ce le début de la fin pour le magasin Carrefour contact de Rodez ? C’est en tout cas ce que craint son comité de soutien. Ce dernier, regroupant quelques citoyens et clients de ce commerce, annonce que le supermarché situé à l’angle de la rue Planard et du boulevard du 122e Régiment d’infanterie est menacé de fermeture.

Selon ses dires, celle-ci interviendrait dès le mois de juillet, par décision du groupe Carrefour. "Nous l’avons appris de source proche de la mairie […]. Cette information a été confirmée par le gérant", note le collectif par voie de communiqué, qui a d’ailleurs ouvert une pétition en ligne.

Un jugement attendu le 12 septembre

Pour rappel, la situation du Carrefour contact relève d’un épineux dossier sur le Piton. Depuis 2021, le gérant de l’établissement, Nabil M’Zouri, propriétaire du fonds de commerce, et la Ville de Rodez, propriétaire du bâtiment sont en litige. En cause, l’état des locaux, victimes à plusieurs reprises d’infiltrations d’eau et d’une chute du faux plafond, ayant contraint la fermeture du magasin pendant un an entre 2021 et 2022. Malgré l’installation de filets pour contenir la chute du faux plafond, le commerce ne tourne qu’au ralenti depuis sa réouverture et affiche depuis un résultat net négatif.

Contacté, Nabil M’Zouri ne souhaite apporter plus de détails sur cette supposée décision du groupe Carrefour. "Je suis très touché par les manifestations de sympathie que je reçois chaque jour. J’attends que Carrefour et la Ville de Rodez me transmettent leur position quant à l’avenir de mon magasin, mais quoi qu’il arrive, je me battrai."

Pour cause, le 12 septembre prochain devait être une date décisive dans cette affaire. Le tribunal judiciaire de Rodez ayant fixé ce jour-là une audience décisionnaire, alors que la mairie a toujours assuré que des travaux d’ampleurs ne seraient réalisés tant que des actions juridiques sont en cours. "Sept assignations en justice ont été opérées à l’encontre de la Ville, cinq ont été déboutées et deux autres sont en cours", nous assurait-on du côté de la municipalité en décembre. Ainsi, Christian Teyssèdre, édile de Rodez, se montre aujourd’hui prudent sur le sujet. "Nous attendons les décisions du groupe Carrefour. Mais ce qui est sûr, c’est que l’on souhaite qu’un commerce reste à cet emplacement, c’est important pour le quartier."

Une reprise par le groupe Carrefour ?

Pour sa part, la direction régionale sud-ouest de Carrefour proximité, en charge de ce dossier, n’a souhaité apporter aucun commentaire sur le sujet.

Quel avenir pour ce magasin apprécié des habitants du quartier ? Doivent-ils craindre une fermeture au 1er juillet ? À ce stade difficile d’y répondre. Mais une hypothèse semble se dégager. Celle d’une reprise de l’affaire directement par le groupe Carrefour, comme c’est par exemple le cas pour Carrefour city, rue Corbières. Alors qu’à l’heure actuelle, le capital de la société de Nabil M’Zouri, en tant que responsable d’établissement franchisé, est composé à 25 % du géant de la grande distribution, par l’une de ses filiales, nommée Selima. Affaire à suivre…