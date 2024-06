Montrozier. Résonance et les Troubadours du Rouergue ont ravi l’auditoire

Un concert exceptionnel a été donné à la salle d’animation de Gages. L’association Résonance a proposé une soirée musicale en duo avec les Troubadours du Rouergue. Isabelle Bertoli, cheffe de chœur a dirigé avec une passion évidente une cinquantaine de choristes pour un concert en commun.

Une soirée qui a commencé par un premier chœur formé par les Troubadours de Rouergue. Les voix se sont élevées sur des chants corses, italiens et berceuse ukrainienne. Une belle prestation. Les choristes ont ensuite laissé place à Résonance qui, de Gloria de Vivaldi à Total Praise de R. Smallwood, sans oublier la Barcarolle d’Offenbach, ont donné le meilleur pour cette balade musicale. Après s’être produit chacune à leur tour, Isabelle Bertoli a réuni les deux troupes de choristes pour un final de chants haut en vocales. Un Ave Maria interprété par Isabelle Bertoli et repris en chœur par les choristes a ému les spectateurs.

À noter également la belle prestation de José Licenziato au piano, à la guitare Thierry Cathala et les deux solistes des Troubadours Guy R. et Didier G. Pour le public ce fut l’occasion de découvrir un grand moment de partage culturel et convivial.