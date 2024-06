TÉMOIGNAGE. 80 ans du Débarquement en Normandie : "Il n’y a plus d’école, car il y a le grand chambardement !, les souvenirs émus de Marie-Thérèse, 87 ans

Marie-Thérèse Legallois, 87 ans, habite dans la Manche. Elle avait 7 ans en juin 1944 lorsque les alliés ont débarqué en Normandie. Elle livre ses souvenirs.

Les célébrations du 80e anniversaire du Débarquement font remonter les souvenirs émus de Marie-Thérèse Legallois. Elle avait 7 ans. Les premières images marquantes de l’ancienne assistante sociale de 87 ans remontent à la France occupée, dans la ferme familiale de Condé-sur-Vire (Manche), où les Allemands s’étaient approprié tous les bâtiments agricoles.

"Il faut que vous retourniez chez vous, car il y a le Débarquement"

Le 6 juin 1944, Marie-Thérèse Legallois, née Legrandois, était à l’école. "La maîtresse a dit : "Il faut que vous retourniez chez vous, car il y a le Débarquement", se remémore-t-elle dans son salon de Saint-Lô, devant des coupures de presse relatant des témoignages du D-Day soigneusement découpées dans les journaux locaux.

Son village complètement détruit

"Je suis rentrée à pied avec ma sœur et mon père est venu à notre rencontre. Je me vois courir vers lui, contente de le voir, et je lui ai dit : "Il n’y a plus d’école, car il y a le grand chambardement !" Réfugiée chez une tante à une vingtaine de kilomètres de là, elle est revenue plusieurs semaines plus tard dans son village "complètement détruit".

Une bombe est tombée près de la ferme de ses parents

Les troupes alliées débarquées le 6 juin 1944 ont mis plus d’un mois à atteindre la grande ville voisine de Saint-Lô, libérée le 18 juillet au prix de destructions massives. Ce jour-là, une bombe est tombée près de la ferme des parents de Marie-Thérèse Legallois, tuant sept personnes. Sa famille a été épargnée. Mais environ 20 000 civils ont trouvé la mort pendant la Bataille de Normandie. Marie-Thérèse Legallois a vu surgir ensuite "par camions entiers" dans sa verte campagne les soldats américains, "très gais, qui nous lançaient des bonbons et des chewing-gums", friandise à laquelle les petits Normands n’avaient encore jamais goûté.

Depuis lors, elle reste au fait de l’actualité et suit de près tout ce qui a trait à cette période dans la presse et à travers des films comme Le jour le plus long et Il faut sauver le soldat Ryan. "Mais j’ai toujours un peu de tristesse de voir que la guerre continue, en Ukraine ou ailleurs".