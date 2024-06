Tok beauté : le 'double glossing' pour des lèvres pulpeuses sans Botox

(ETX Daily Up) - Comment obtenir des lèvres charnues sans avoir à passer par la case Botox ? La réponse réside dans un produit longtemps boudé par les aficionados de la beauté, le gloss, l'un des (nombreux) vestiges des années 1990 et 2000. Si les nouvelles générations l'apprécient pour sa capacité à offrir une bouche 'naturellement' pulpeuse, elles semblent toutefois regretter son manque de tenue. Un problème qu'une marque de renommée mondiale a pris à bras-le-corps, dévoilant l'astuce ultime pour conserver des lèvres volumineuses tout au long de la journée.

Si le Botox est devenu incontournable ces dernières années, que ce soit pour atténuer les rides ou apporter davantage de volume à ses lèvres, nombreuses sont les femmes qui cherchent en parallèle à adopter une routine maquillage plus naturelle. L'idée est simple : il s'agit de reproduire les effets de la toxine botulique sans en faire trop - et sans que ces effets ne s'inscrivent dans le temps. Une volonté qui a permis au gloss, tombé aux oubliettes dès la fin des années 2000, de faire un retour remarqué sur le devant de la scène - et plus précisément sur les réseaux sociaux. La preuve, il a déjà généré à date plusieurs centaines de millions de publications sur le réseau social TikTok, et fait l'objet d'une foule de tendances, d'astuces et de tutoriels. Seul bémol : le gloss s'estompe rapidement, en quelques heures seulement, et nécessite une multitude d'applications au cours de la journée.

Enfin ça, c'était avant ! Une célèbre marque de cosmétiques a récemment dévoilé un geste beauté qui permettrait non seulement d'accentuer les effets du gloss, mais aussi de le faire tenir tout au long de la journée. Et c'est à Fenty Beauty, la marque de la chanteuse Rihanna, que l'on doit cette astuce devenue virale. Son nom de code : le 'double glossing'. Comme son appellation le sous-entend, il s'agit d'appliquer, non pas une, mais deux textures sur ses lèvres pour les rendre encore plus volumineuses - et plus longtemps. Visionnée plus de 150.000 fois, la vidéo publiée par Fenty Beauty a fait l'objet de nombreuses publications, que ce soit d'utilisateurs lambda ou d'influenceuses de renommée mondiale comme Sarah Wolak et Mikayla Nogueira, vues à leur tour des millions de fois.









Le 'double glossing' ne nécessite aucune technique, ni savoir-faire, particuliers. Il faut toutefois se munir d'une huile à lèvres et d'un gloss, l'idée étant d'appliquer la première pour nourrir les lèvres en profondeur et créer une sorte de barrière, puis le second pour les rendre plus brillantes avec un effet volumineux. Le tour est joué ! Il faut reconnaître que nombre de créatrices de contenu se sont montrées sceptiques à la découverte de cette astuce, puis l'ont adoptée immédiatement après l'avoir testée.

Ce n'est pas la première fois qu'une telle astuce devient virale sur le réseau social chinois. Les socionautes semblent même se passionner pour toutes les techniques qui permettent d'obtenir des lèvres pulpeuses sans passer par la case médecine esthétique. La preuve avec le 'lip combo', une astuce basée sur l'utilisation d'un crayon à lèvres et d'un gloss, le 'lip liner' axé sur l'usage exclusif d'un crayon à lèvres, ou encore les 'honey lips' pour une bouche glossy et gourmande.