Tribunal de Rodez : un procès sous haute surveillance… avec un ténor du barreau

Depuis plusieurs années, le tribunal de Rodez reçoit de nombreux dossiers d’assises en appel.

De Montpellier, de Béziers, de Nîmes ou encore de Perpignan comme c’est le cas tout au long de cette semaine avec un homme jugé pour tentative d’assassinat en 2020 dans la préfecture des Pyrénées-Orientales… Un procès sous haute surveillance, comme l’auront remarqué les riverains du palais de justice, puisque les Éris (Équipes régionales d’intervention et de sécurité dépendant de l’administration pénitentiaire), cagoulés et lourdement armés, ont été réquisitionnées pour l’occasion.

Le ténor Me Franck Berton

Mais plus que le dispositif de sécurité, on surveillait mercredi 5 juin aussi la salle d’audience dans laquelle intervenait, en défense, un certain Me Franck Berton. "Pour le présenter à mes enfants, j’ai dit que c’était le Mbappé de notre profession", souriait l’une de ses consœurs du barreau de Rodez, impatiente de voir la plaidoirie de ce ténor, en fin de semaine, connu notamment pour avoir assuré la défense de Salah Abdeslam, seul membre survivant du commando des attentats du 13-Novembre à Paris, il y a peu. Le pénaliste originaire du Nord a également participé à plusieurs dossiers d’ampleur et médiatiques tels que l’affaire d’Outreau, Florence Cassez, Air cocaïne…

Lors d’une suspension d’audience, il en a profité pour immortaliser sa venue au palais de justice de Rodez – sa deuxième durant sa carrière –, en posant aux côtés de l’ancien bâtonnier, Me François-Xavier Berger. Sur ses réseaux sociaux, où il est suivi par plus de 20 000 personnes, le célèbre (et truculent) avocat s’est même fendu d’un "Vive l’Aveyron, l’aligot était impeccable".