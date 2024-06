Espalion. Un cocktail d’animations pour tous, dimanche à Saint-Côme

Le Centre social s’installe place de la Mairie pour partager avec vous une journée conviviale, ce dimanche 9 juin.

Cette journée a été préparée par toute l’équipe du Centre social : les bénévoles, les usagers de l’atelier cuisine, les enfants de l’accueil de loisirs, les animateurs et les animatrices.

Nombreuses animations pour toute la famille

De 11 à 17 h 30, pique-nique géant partagé à midi : les participants sont invités à apporter un plat salé à partager sur place, tandis que les bénévoles du Centre social préparent le buffet sucré et quelques boissons. Animations musicales : prouesses de La Carriole à 11 heures, DJ Tropical Kiwi en début d’après-midi, et école de musique d’Espalion à 16 h 30. Ateliers créatifs : petits et grands pourront participer à la fabrication de leur calendrier perpétuel des fruits et légumes de saison de 11 heures à midi à et de 14 heures à 15 heures. Jeux en famille avec des jeux fabriqués et décorés par les enfants des Accueils de loisirs. Nicolas vous accompagnera autour des valises "Echappetoir", où les joueurs devront résoudre des mini escape game grâce à une série de manipulations, d’observation et de résolution d’énigmes. Festin de Contes : un spectacle à partir de 6 ans sera présenté à 15 h 30 par Geneviève Puech, conteuse.

Les spectateurs pourront choisir parmi une sélection de contes pour composer leur menu, avec des mises en bouche, plats de résistance, gourmandises en dessert, et le trou normand constitué de devinettes. Livret de recettes : un livret concocté par les usagers du Centre Social sera disponible à prix libre, les bénéfices contribuant au financement de la journée.

La journée est gratuite, en accès libre, sans réservation. En cas de mauvais temps, les animations auront lieu à la salle des fêtes.