Réquista. Une belle cérémonie organisée pour les premières communions

Sept enfants de la paroisse Saint-Pierre de l’Alrance et du Giffou ont fait leur première communion en l’église, magnifiquement fleurie pour la circonstance et décorée par les parents. Bien préparés par leurs catéchistes, et accompagnés de leurs parrains et marraines, les enfants de Durenque et de Réquista, ont fait leur entrée dans l’église, accueillis par le Père Dominic Jubilee, curé de la paroisse et tous les enfants du catéchisme. La cérémonie, ponctuée par les chants des enfants, avec une bonne participation de l’assemblée, a été très belle et recueillie. Le père Jubilee a expliqué dans son homélie, grâce à un diaporama, que les enfants ont bénéficié d’une excellente retraite de préparation à l’abbatiale Sainte-Foy de Conques. Il a aussi rappelé aux enfants l’importance de leurs familles qui les ont accompagnés jusqu’à ce grand jour et qui continueront à soutenir leur cheminement dans leur vie de chrétiens.