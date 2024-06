VIDEOS. 80e anniversaire du Débarquement allié : mariage centenaire, paras contrôlés par les douaniers, dernière victime et tatouage du D-Day, les à-côtés de la commémoration

Avec une vingtaine de chefs d’État et de têtes couronnées, les cérémonies en grande pompe des 80 ans du débarquement allié sur les plages de Normandie a eu son lot d'imprévus et d'insolite.

25 chefs d'Etat et de gouvernement, dont le président ukrainien Volodimir Zelensky, ont communié ce jeudi 6 juin en Normandie avec les derniers vétérans à l'occasion du 80e anniversaire du Débarquement du 6 juin 1944. Les cérémonies marquant ce tournant majeur de la Seconde Guerre mondiale, avec le débarquement de 150.000 soldats alliés dans la France occupée par l'Allemagne nazie, étaient empreintes d'une gravité nouvelle à l'heure où la guerre sévit aux portes de l'Union européenne.

Une dernière victime du Débarquement

Il s'agissait probablement de la dernière grande cérémonie en Normandie en présence des anciens combattants témoins de cette époque, aujourd'hui centenaires ou presque. Ce D-Day a d'ailleurs fait une dernière victime, la semaine dernière, en la personne de Robert Persichitti, 102 alors qu'il se rendait aux cérémonies de commémoration, selon l'AFP. C'est durant le voyage, alors qu'il était à bord d'un navire au large des côtes françaises que le vétéran américain a été victime d'une "urgence médicale". Evacué par avion vers l'Allemagne, il est décédé peu après

Brexit oblige, les parachutistes contrôlés par les douanes

La veille du Débarquement, le mercredi 5 juin, près de 400 parachutistes anglais, belges, français et canadiens ont sauté près de Caen (Calvados) à l'occasion d'un spectacle. Mais les parachutistes britanniques ne s'attendaient pas à être reçus... par les douanes françaises, qui avaient installé des tables dans les champs pour contrôler leurs passeports, Brexit oblige, raconte Midi Libre. Un comité d'acccueil jugé "ridicule outre-Manche"... et ailleurs.

Après les parachutages organisés par les Britanniques, ce mercredi à Sannerville, les courageux parachutistes passent par la case « douanes » pour des formalités administratives. Avec le sourire. #DDay #Calvados #Normandie pic.twitter.com/J9oCoP1gf4 — Ouest-France 14 (@OuestFrance14) June 5, 2024

Le Débarquement dans la peau

Cela lui a pris précisément un an et 55 heures, mais au jour J, il était prêt. Dans l'Eure-et-Loir, Anthony Renaud, un habitant d'Anet, a commémoré les 80 ans du Débarquement à sa manière : en se faisant tatouer dans le dos des scènes du D-Day, inspirées de photos d'archives, raconte France 3. Une initiative insolite qui a fait le tour du monde et "honoré" son tatoueur, Lan Bao.

L'ancien GI centenaire va se marier à Utah Beach

C'est l'endroit où il a débarqué sous le feu de l'ennemi, ce 6 juin 1994. 80 ans et deux jours plus tard, Harold Terens, 100 ans tout juste, va retourner à Utah Beach... pour se marier, avec Jeanne Swerlin de 4 ans sa cadette, rapporte 20 Minutes. Selon nos confrères, une véritable "love story" pour oublier ces jours terribles.

De l'Auvergne à la Normandie dans la jeep de De Gaulle...

Stéphane, originaire de Besse dans le Puy-de-Dôme, amis 9 heures pour se rendre avec ses filles de chez lui sur les plages du débarquement en Normandie, à l'occasion de ce 80e anniversaire, relate La Montagne. Sa voiture ? Une Jeep, plus précisément un Dodge command car WC57, "le même qui a servi au général de Gaulle", raconte Stéphane.

Cette voiture, achetée il a a 50 ans par son père, il l'a retapée durant 3 ans et fini juste à temps pour "monter" pour les cérémonies du 80e anniversaire du débarquement.

Une Jeep plantée dans le sable et un tank maladroit

Enfin, l'association Rock the Marne, Association de reconstitution historique de l’histoire militaire de la 3e Division d'Infanterie américaine, a fait état d'un char Shermann un peu trop maladroit 3 jours avant le 80e anniversaire du D-day, puis d'une Jeep qui s'est enlisée dans le sable d'une plage. Heureusement, ces gaffes-là se sont déroulés hors cérémonies officielles.