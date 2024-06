VIDEOS. Autoroute A69 dans le Tarn : les forces de l'ordre détruisent la ZAD à Saïx, un campement s'installe à Puylaurens, chaud week-end en perspective

L'opération s'est déroulée ce jeudi 6 juin, avant une manifestation des opposants prévue dès ce vendredi pour tout le week-end.

Sous couvert de sécuriser des fouilles archéologiques menées par le concessionnaire Atosca sur le chantier de l'autoroute A69 dans le Tarn, les forces de l'ordre ont détruit la ZAD dite de "Cal'arbre" sur ce même chantier, ce jeudi 6 juin à Saïx dans le Tarn. Une opération menée en présence du préfet du Tarn Michel Vilbois, selon La Dépêche du Midi.

Différents "bâtiments" de cette ZAD ont été mis à terre et quatre personnes ont été interpellées. "Il ne reste sur le site que deux tentes, qui sont considérées comme des domiciles et où nous n’avons pas le droit d’intervenir. Ainsi qu’une dizaine de personnes, qui se sont réfugiées dans les arbres, où nous n’irons pas les chercher. Le campement n’existe plus. La route est dégagée. S’ils reviennent, on sera là" a déclaré Michel Vilbois à nos collègues.

Une opération est en cours sur la ZAD de l'A69. Les gendarmes procèdent à une intervention pour sécuriser les lieux. Samedi 8 juin, une manifestation non autorisée est organisée par différents militants écologistes pour protester contre cet axe autoroutier. pic.twitter.com/lVa5BTf4KR — La Dépêche Tarn (@ladepeche81) June 6, 2024

Manif "festive" interdite ce week-end

Au-delà de cette intervention des forces de l'ordre, les opposants à l'autoroute A69 ont monté ce jeudi un campement dans un champ près de Puylaurens, à une quinzaine de kilomètres de Saïx. C'est là qu'ils annoncent une manif "festive" de trois jours ce week-end, du vendredi 7 au dimanche 9 juin.

A l'appel de plusieurs organisations, les opposants s'attendent à une mobilisation massive, dont le but "extra-festif" reste de bloquer le chantier.

Ce rassemblement a été interdit par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, la préfecture du Tarn n'ayant elle pas reçue de demande de manifestation de la part des organisateurs. malgré cette interdiction, les anti-A69 entendent maintenir cette manifestation. Qui fera face à plus d'un millier de policiers et militaires.

Un nouveau week-end de tensions en perspective autour du chantier de l'autoroute ?

Selon Atosca 260 dégradations et 11 incendies d'engins ont été commis sur le chantier de l'A69.