VIDEOS. Aveyron : l’itinéraire "vélo et fromages-route du laguiole AOP" valorisé par un influenceur cycliste

Gaël Lioret a assuré à vélo la promotion de cet itinéraire touristico-gastronomique sur l'Aubrac.

L’office de tourisme en Aubrac, dans le cadre de sa mission de promotion et communication, a accueilli fin mai sur le territoire l’influenceur cyclo Instagram Gaël Lioret, accompagné de son camarade Maxime.

Âgé de 33 ans et originaire du Puy-de-Dôme, Gaël est un cycliste amateur et passionné. Il est aussi ambassadeur de "Skoda we love cycling" France, une communauté de passionnés du vélo.

. "Nous l’avons convié sur la destination pour promouvoir la route "vélo & fromages-route du laguiole AOP" de 114,1 km et 2 303 m de dénivelé, inaugurée le 27 juillet 2023, par le président du Département, Arnaud Viala et les élus de la communauté de communes", indique Séverine Dijols Valenq, la directrice de l’OT.

Visites et dégustations

Au programme pour l’influenceur à vélo : la réalisation de l’itinéraire cyclo touristique en un jour ! Découverte des paysages emblématiques de l’Aubrac, du Carladez et des Gorges de la Truyère, au départ de Cassuéjouls (à la chambre d’hôtes "Le Mas de Rigoulac" précisément), des visites, des rencontres et des dégustations… de fromage bien sûr !

Tout au long du parcours des zooms sur les sites fromagers… mais pas que : avec la Coopérative de Thérondels, le déjeuner à la Coulée des Saveurs à Lacroix-Barrez, des cyclistes "chevaliers" au château de Valon, ou encore des cyclistes "en bottes" chez Caroline à la "ferme de la Borie Haute" près de Saint-Amans-des-Cots, et bien entendu, découverte de la fabrication du laguiole AOP et de l’aligot de l’Aubrac à la coopérative Jeune montagne à Laguiole où une dégustation de fromage à différents stades d’affinage était bien méritée après tous ces kilomètres à vélo !

Merci à Gaël et Maxime pour avoir testé et valorisé l’itinéraire "vélo et fromages", merci à tous les partenaires pour leur accueil chaleureux ! Aurore Jonckeere, community manager de l’OT a pu ainsi partager sur les réseaux les différentes publications, stories ou réels réalisées par leurs soins.

Tourisme en Aubrac accueillera prochainement d’autres influenceurs et journalistes pour promouvoir la destination tout au long de l’année.