Onet-le-Château. Andromède 4A propose deux rendez-vous le week-end prochain

L’association d’astronomie "Andromède 4A d’Onet le Château" vous invite tout d’abord le vendredi 14 juin sur l’esplanade des Ruthènes pour observer la Lune dans le cadre de l’opération nationale : "On the Moon again" (annulé en cas de mauvais temps). Puis le lendemain à 21 heures, salle des archives départementales, pour la conférence de Françoise Combes, Astrophysicienne et professeure au collège de France, spécialiste des galaxies. Le thème de sa conférence : "Notre galaxie, La Voie lactée". On l’aperçoit comme une bande blanche tigrée de noir dans le ciel, c’est une galaxie spirale barrée typique, qui permet d’observer de près un spécimen parmi les galaxies les plus nombreuses de l’Univers. On connaît son contenu en gaz, atomique et moléculaire, qui assure la formation d’une à deux nouvelles étoiles par an. Un trou noir supermassif se cache au centre, et son ombre a pu être imagée. Sa dynamique est fortement perturbée par la barre, et le satellite GAIA a permis de déterminer des positions et des mouvements propres stellaires avec beaucoup de précision. Celles-ci montrent que notre galaxie n’est pas à l’équilibre, mais oscille verticalement, sans doute à cause de l’interaction avec des galaxies voisines. Avec la scientifique, remontons le temps, pour déterminer la formation et l’évolution de notre galaxie.