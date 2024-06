Villefranche-de-Rouergue. Appel à candidature au 14e Prix de la Jeune Création

L’Atelier Blanc organise au Moulin des Arts de St-Rémy la 14e édition des prix consacrés à la jeune création, en partenariat avec le Département de l’Aveyron qui décernera le 8e Prix du Département pour l’art contemporain. L’objectif est de découvrir, promouvoir et soutenir les talents émergents.

Cet appel à candidatures est ouvert aux plasticiens âgés au plus de 33 ans en 2024 (donc être né après le 01/01/1991) témoignant d’une démarche professionnelle dans le domaine des arts visuels et de l’art contemporain (étudiants acceptés uniquement en fin de cursus – permis obligatoire et véhicule nécessaire pour assurer les déplacements sur le territoire.) La sélection s’opère sur dossier de candidature avec proposition d’une œuvre à concourir au choix de l’artiste. Travaux tous supports acceptés, sauf œuvre monumentale et poids excessif, L’œuvre ne doit pas forcément être une pièce unique, des séries peuvent être proposées.

Trois prix seront décernés indépendamment, selon des modalités spécifiques à chacun : un par le jury Jeune Création de l’Atelier Blanc, un par le public et un par le Département de l’Aveyron. Au fil des années, ce sont plus de 1 100 candidatures reçues, 125 artistes exposés et 19 résidences de création réalisées !

Le dossier est à télécharger sur le site www.atelier-blanc.org et à renvoyer avant le 18 juin 2024. atelier-blanc.org/ Tél. : 05 81 21 83 61.