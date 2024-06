Accident de La Rochelle, conduite des personnes âgées, la visite médicale pour les seniors au volant refait à nouveau débat

Une octogénaire qui fauche 12 enfants ce mercredi 5 juin à La Rochelle, deux septuagénaires agressés parce qu’ils roulaient trop lentement ces dimanche 2 et lundi 3 juin dans le Lot et en Haute-Garonne : la visite médicale pour les seniors à partir d’un certain âge doit-elle devenir obligatoire ?

Douze enfants ont été fauchés par une dame de 83 ans ce mercredi 5 juin à La Rochelle (Charente-Maritime), faisant 7 blessés dont trois graves. La fillette la plus sérieusement blessée se trouvait ce jeudi 6 juin en état de mort cérébrale. Perdre le contrôle La Twingo de l’octogénaire s’est déportée de manière inexplicable pour se retrouver à contresens sur la chaussée. Que lui est-il arrivé ? Un malaise, une perte de contrôle du véhicule ? Toujours est-il que la conductrice qui n’était positive ni à l’alcool ni aux stupéfiants, est à ce jour internée en hôpital psychiatrique. Des précédents Cet accident rappelle celui du 22 avril à Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais), quand un conducteur de 76 ans, handicapé, a perdu le contrôle de son véhicule, fauché un groupe de piétons et blessé 11 personnes dont 4 gravement. Conduire lentement La conduite des personnes âgées pose problème également sous un tout autre prisme, quand celles-ci ne semblent maîtriser leur conduite qu’à une certaine vitesse, trop basse pour des automobilistes impatients et irascibles. Dimanche 2 juin, dans le Lot, un homme de 73 ans a été passé à tabac à Banac-sur-Célé pour avoir roulé trop "doucement". Le lundi 3 juin en Haute-Garonne, c’est une dame de 73 ans qui a été agressée, "gazée" par une conductrice parce que la septuagénaire roulait au pas tout en cherchant une adresse. Une visite médicale ? Reste que ces tristes faits de l'actualité remettent sur le tapis la question d’une visite médicale pour les personnes âgées qui continuent de conduire à partir d'un certain âgé. Le 5 octobre 2023, le ministre des Transports d’alors, Clément Beaune, excluait toute visite médicale pour les conducteurs au-delà d’un certain âge. Selon lui, cela "donnerait l’impression d’un permis périmé". La Dépêche du Midi rappelle qu’en Espagne, au Royaume-Uni, au Portugal et en Italie, il est obligatoire de renouveler son permis pour pouvoir continuer à conduire son véhicule. En France, cette visite médicale n’est obligatoire que pour les conducteurs de bus ou de poids lourds. "Aucun rapport avec l’âge" Étendre cette visite médicale aux seniors, à partir d’un certain âge (un projet de loi resté lettre morte parlait d’à partir de 75 ans), la question ne se pose pas pour la déléguée générale de l’association Prévention Routière, Anne Lavaud. En février 2024, elle déclarait : "On ne parle jamais dans les médias d’un quadragénaire qui fait un contresens sur la route. Alors que lorsque c’est un grand-père, je suis obligée d’aller en plateau télé pour expliquer que cela n’a aucun rapport avec l’âge". Et de rappeler que c’est la tranche d’âge des 18-24 ans qui présente le taux de mortalité et de blessés graves le plus élevé. Sensibiliser les professionnels de santé Plutôt que d’imposer la visite médicale pour les automobilistes seniors, la Prévention routière préfère que la loi actuelle soit mieux appliquée, par exemple en sensibilisant "l’ensemble des professionnels de santé pour qu’ils pensent à la sécurité routière dès qu’une pathologie est détectée". Dans les cas extrêmes enfin, le préfet peut imposer une visite médicale obligatoire à un conducteur. Quel que soit son âge…