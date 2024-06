Après un paysagiste, une boucherie-charcuterie cambriolée : les commerçants s’interrogent dans ce petit village de l’Aveyron

Les faits se sont déroulés dans la nuit du lundi 3 au mardi 4 juin à Nant, deux semaines après un premier cambriolage.

Un barillet démonté, une porte forcée, de la marchandise hors du frigo et un petit coffre volatilisé… Voilà ce que découvre l’équipe de la boucherie Mazerand située sur la place du Claux en ouvrant son commerce mardi 4 juin au matin, jour de marché. Un cambriolage a été commis dans la nuit de lundi à mardi dans cette boucherie familiale presque deux fois centenaire (elle a ouvert en… 1840) et rénovée il y a peu.

Et une moto en prime

Les premiers clients ont pu assister au désarroi de Fanny Mazerand, questionnée par la gendarmerie venue constater les dégâts.

Par ailleurs, les cambrioleurs de ce mardi sont aussi repartis avec la moto d’un particulier, pourtant cadenassée. Des enquêtes ont été ouvertes par les gendarmes.

Un paysagiste également victime

Les commerçants nantais ainsi que les habitants sont, depuis, sur le qui-vive car chacun a en mémoire un autre délit commis il y a une quinzaine de jours.

Celui qu’a subi Hugo, paysagiste indépendant, qui, un matin, a découvert son véhicule fracturé et vidé de tout matériel professionnel : débroussailleuse et autre matériel coûteux lui avaient été dérobés, non loin du centre du village.