Autoroute A69 dans le Tarn : y a-t-il vraiment un parfum de guérilla autour du rassemblement des opposants, ce week-end ?

La manifestation dite "festive" "Roue Libre" prévue ces samedi 8 et dimanche 9 juin par les opposants à la construction de l’A69 entre Castres et Toulouse est interdite, en principe, par les préfectures du Tarn et de Haute-Garonne. Mais elle devrait avoir bien lieu à Puylaurens (Tarn), et sous haute tension…

Les préfectures du Tarn et de Haute-Garonne ont pris des arrêtés interdisant le rassemblement "Roue libre" prévu depuis ce vendredi 7 juin jusqu’au dimanche 9 juin dans un terrain privé à Puylaurens, à une quinzaine de kilomètres de Saïx, où la ZAD sur le chantier de l’autoroute A69 a été démantelée ce jeudi 6 juin par les forces de l’ordre. Ces arrêtés sont valables pour 23 communes, dont 7 en Haute-Garonne, détaille La Dépêche du Midi. Mais les collectifs d’opposants ont maintenu ce rassemblement, appelant les sympathisants à une "mobilisation massive". La Confédération paysanne, soulignant que "nous ne sommes pas des activistes violents", a déposé un recours contre ces arrêtés d’interdiction, recours qui a été examiné ce vendredi 7 juin à 15 heures devant le tribunal administratif de Toulouse. La décision est attendue en début de soirée. 5 000 personnes attendues Les organisateurs de "Roue libre" attendent environ 5 000 personnes à Puylaurens, ce week-end. Selon les autorités, 10 % de ces personnes seraient des activistes violents. En face, environ 1 100 membres des forces de l’ordre seront mobilisés. D’après Le Figaro citant une note du Renseignement territorial, les militants des Soulèvements de la Terre auraient décidé de renouer avec des actions violentes. Le collectif n’a pour l’instant mené que des actions pacifiques pour ce rassemblement et contre l’autoroute A69, à Lille, Montpellier et au Pays basque, annonçant au passage un nouveau rassemblement contre les mégabassines dans les Deux-Sèvres, entre le 16 et le 21 juillet, à quelques jours du début des J.O de Paris. Sur place ils mèneront une action… de semis, ce samedi 8 juin au matin. Néanmoins, à Puylaurens où le campement se montait peu à peu "sur une parcelle agricole menacée d’être recouverte de bitume par des constructions liées à l’autoroute", les forces de l’ordre qui surveillent les lieux ont saisi arbalète, couteaux, barres de fer et autres armes "par destination" (appelées aussi armes improvisées), mais aussi "planches à clous, hâches, serpettes, frondes et autres couteaux", s'alerme le préfet du Tarn Michel Vilbois, pour qui "la violence monte en puissance". Les 4 personnes placées en garde à vue ce jeudi à Saïx ont été prolongées, une 5e personne les a rejoints ce vendredi. Par ailleurs, selon le préfet du Tarn, 10 personnes fichés S auraient été contrôlées sur les lieux du rasemblement #A69 #sécurité



Saisies par la @Gendarmerie dans le cadre des manifestations en opposition au chantier de l’A69. pic.twitter.com/MMgRKq2VKm — Préfet d'Occitanie et de la Haute-Garonne (@PrefetOccitanie) June 7, 2024