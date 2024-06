Aveyron : recherche figurants, enfants et ados, pour la procession de la Saint-Fleuret

Chaque premier dimanche de juillet a lieu à Estaing la procession de la Saint-Fleuret, coutume religieuse et populaire qui célèbre le saint patron d’Estaing.



150 figurants costumés, représentant des saints et saintes du Paradis, des membres de la hiérarchie ecclésiastique, des anges, des archanges, mais aussi des fidèles des anciennes confréries, des pèlerins et des personnages les plus illustres de la famille d’Estaing… accompagnés du clergé et du pouvoir civil, forment un défilé monumental qui s’élance dans le village à la suite du buste reliquaire de Saint-Fleuret, présenté sous le dais triomphal.

La traditionnelle procession historique et légendaire de la Saint-Fleuret aura lieu cette année le dimanche 7 juillet. Les préparations sont en cours et, comme chaque année, la section "" Sauvegarde de la procession de la Saint-Fleuret" du Foyer rural est à la recherche de nouveaux jeunes participants. Près de la moitié des figurants en effet, environ 65, sont des rôles d’enfants ou jeunes qui représentent la vivacité de la procession et son renouvellement perpétuel.

Le parcours de la procession est d’environ une heure, dans une marche silencieuse et lente. Chaque jeune qui le souhaite, d’Estaing et des communes voisines, peut participer. Deux rencontres pour essayage des costumes et préparation de la procession sont programmées les mercredi 26 et samedi 29 juin afin de trouver le costume à la taille du jeune et répondre à toutes les questions. Inscription préalable nécessaire.

Des rôles restent à pourvoir ; sont recherchés des enfants (mensuration minimum : 65 cm de la pointe de l’épaule à mi-mollet) ainsi que des adolescents.

Contact et inscription auprès de Catherine Bergougnoux (06 71 24 09 96) et Marguerite Salles 06 86 48 48 60.