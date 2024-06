Druelle Balsac. Beaucoup de monde aux côtés du Druelle FC pour fêter ses 50 ans

Il y a cinquante ans, le Druelle FC voyait le jour, et les premiers ballons étaient échangés, prélude d’une longue histoire faite de moments de gloire et d’autres plus difficiles. Aussi, en cette année 2024, les dirigeants du club ont souhaité marquer l’anniversaire de cette naissance en organisant une grande fête, samedi 1er juin, au stade municipal. Pour réunir le plus de monde possible, de nombreuses invitations avaient été lancées. Un programme de choix avait été élaboré par les organisateurs, où le ballon rond était bien sûr le roi, mais qui a permis de retrouver quelques anciennes gloires du club et de constater que le poids des ans ne se faisait pas - trop - sentir.

La matinée avait débuté par un tournoi de jeunes (U6 à U13). Après la collation de midi (grillades), l’après-midi a commencé par différents tournois réunissant les U15, les vétérans et les féminines qui se sont mesurés dans des matches qui ont permis à quelques anciens de refouler la pelouse, toujours avec la même hargne qu’ils avaient à l’époque. Toute la journée, il y avait la possibilité de voir une expo photos et un film sur les 50 ans du club.

La soirée de gala pouvait débuter avec les discours du député, du maire, de la représentante du conseil général, du président du district de l’Aveyron foot et des présidents du Druelle FC.

Les anciens présidents ont également apporté leur témoignage. Le repas qui suivait avec gâteau anniversaire et animation musicale a réuni plus de 400 personnes qui ont reçu une clé USB avec l’histoire du club. De quoi se remémorer d’anciens souvenirs partagés au sein de ce club.