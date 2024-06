Réquista. Belle sortie des résidents

Grâce à la collaboration de M. Baumes de l’AAPPMA de Réquista, les résidents de l’Ehpad Jean-Baptiste Delfau ont eu le privilège de visiter la pisciculture de la Mouline. Par une magnifique journée ensoleillée le 3 juin, Philippe Cenni les a accueillis chaleureusement et les a guidés vers l’arrivée de l’eau alimentant les bassins. Cette eau provient d’une résurgence souterraine résultant des infiltrations dans le Causse du Larzac, émergeant à une température constante de 11 °C tout au long de l’année, avec un débit de 500 litres par seconde.

Les visiteurs ont ensuite découvert les 40 bassins dédiés à la ponte des truites farios et arcs-en-ciel, nécessitant des soins sanitaires méticuleux, ainsi que les 24 grands bassins où croissent les 175 000 truites arc-en-ciel et les 40 000 truites farios, sans oublier les géniteurs de 2 à 5 kg. Il faut deux ans pour que les farios atteignent 200 g et un an pour les arcs-en-ciel.

La pisciculture produit annuellement 35 tonnes de truites de 200 g destinées à alimenter les rivières du département. Désormais, lorsque les résidents iront pêcher à l’étang de Roupeyrac, ils connaîtront l’origine de toutes les belles truites lâchées dans le lac.