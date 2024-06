CARTE. Météo : l’Aveyron en vigilance jaune orages ce vendredi, quelles prévisions pour la journée ?

Il l’avait traversée jeudi, il la retrouve ce vendredi : la vigilance jaune orages ne lâche pas l’Aveyron. Le territoire est encore concerné par l’alerte, ce 7 juin 2024.

Nouvelle vigilance jaune orages en Aveyron, ce vendredi 7 juin 2024, après une journée de jeudi qui avait déjà vu l’alerte traverser le département.

De quand à quand ?

Selon l’ultime bulletin de Météo France, cette vigilance jaune, qui est déjà active, doit le rester jusqu’à 11 heures ce vendredi sur le territoire aveyronnais. Elle touche 22 autres départements du pays, et la moitié de l’Occitanie : en plus de l’Aveyron, six autres secteurs de la région font également face à une alerte aux orages. Il y a le Lot, le Gers, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Haute-Garonne et enfin la Lozère.

Parmi les 28 départements en vigilance jaune, ce vendredi 7 juin 2024, figure l’Aveyron. Météo France - Capture d'écran

Quelles prévisions ?

Météo-Sud Aveyron l’avait indiqué dans la soirée de jeudi : "Quelques pluies orageuses sont à nouveau possibles par endroits cette nuit, notamment en fin de nuit, voire jusqu’en début de matinée demain".

Les prévisions de Météo France tablent sur une matinée nuageuse dans une très grosse partie du département, essentiellement le bloc nord. Des orages sont annoncés aux alentours du territoire aveyronnais, du côté de Figeac, Aurillac ou encore Saint-Chély d’Apcher.

Plusieurs communes échapperont aux perturbations matinales, ce vendredi 7 juin 2024 en Aveyron. Météo France - Capture d'écran

Des pluies éparses sont prévues pour l’après-midi, malgré quelques maigres éclaircies à Salles-Curan. Côté températures, elles resteront tout de même élevées puisque 29°C sont attendus à Villefranche-de-Rouergue, 27°C à Espalion et Saint-Affrique, et 26°C à Entraygues et Millau.