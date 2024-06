CARTE. Météo : orages et risque de crues ce vendredi, 28 départements dont sept d'Occitanie en vigilance jaune

28 départements sont placés en vigilance jaune pour les orages et un risque de crues, ce vendredi 7 juin 2024.

Après un milieu de semaine estival en France, ça se gâte ce vendredi 7 juin 2024 : 28 départements sont placés en vigilance jaune pour les orages et le risque de crues.

28 au total, les orages en majorité

Ce sont les orages qui mènent largement les débats, avec un motif qui concerne 23 des 28 territoires en jaune. Cela regroupe les départements allant des Landes au Doubs jusqu'au Hautes-Alpes. Les secteurs qui doivent surveiller le risque de crues sont plus au nord. Ils sont cinq : il s'agit de la Somme, de l'Oise, de l'Aisne, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

La moitié de l'Occitanie

Pour revenir à la vigilance jaune orages, elle impacte l'Occitanie à raison de sept départements sur les 13 qu'elle abrite, ce vendredi 7 juin 2024. Voici qui et quand :

Gers : déjà active, jusqu'à 9 heures

: déjà active, jusqu'à 9 heures Haute-Garonne : déjà active, jusqu'à 9 heures

: déjà active, jusqu'à 9 heures Tarn : déjà active, jusqu'à 9 heures

déjà active, jusqu'à 9 heures Tarn-et-Garonne : déjà active, jusqu'à 9 heures

: déjà active, jusqu'à 9 heures Lot : déjà active, jusqu'à 11 heures

: déjà active, jusqu'à 11 heures Aveyron : déjà active, jusqu'à 11 heures

: déjà active, jusqu'à 11 heures Lozère : déjà active, jusqu'à 11 heures, puis de 13 heures à 21 heures

Quelles prévisions ?

Dans le sillage de la dégradation annoncée par les vigilances, la journée sera marquée par de gros nuages sur une grande partie de la région, ainsi que des averses dans le nord de l'Occitanie. Il fera lourd, puisque les maximales annoncées sont de 30°C dans le Gard, 29°C dans le Tarn et l'Aude, et 28°C dans le Lot et l'Hérault.