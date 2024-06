"Charlatanesque", "extrêmement dangereux" : pourquoi le festival prônant le jeûne extrême dans le Sud-Aveyron inquiète-t-il autant ?

Dès ce vendredi 7 juin 2024 et pendant cinq jours, l’oasis de Lentiourel dans le Sud-Aveyron sera le théâtre d’un festival un peu particulier sur le… pranisme. Une pratique "propice à l’emprise mentale" et "extrêmement dangereuse" selon la Miviludes.

Avec l’arrivée des beaux jours, la saison des festivals a commencé dans l’Hexagone. Et l’Aveyron n’est pas en reste. Aux quatre coins du département, des rendez-vous sont à l’agenda chaque week-end. Sport extrême, concerts, foire médiévale, il y en a pour tous les goûts…

Pranisme : absence totale de nourriture et de boissons pendant plusieurs jours

À partir de ce vendredi 7 juin, c’est une manifestation singulière qui va prendre place pendant cinq jours, dans le Sud-Aveyron. L’Oasis de Lentiourel, une vieille ferme isolée dans la campagne de Saint-Affrique, propriété privée d’un artiste, accueille le Pranic festival France.

Une pratique controversée

Un festival qui s’inscrit dans les pratiques habituelles du lieu de vie alternatif qui propose régulièrement des stages pour en découvrir les méthodes. Pourtant, la pratique, prônant l’abstention totale de nourriture et de boisson, pendant plusieurs jours, voire semaines, reste controversée.

Nicolas Pilartz, qui a défrayé récemment la chronique dans l’Aveyron, sera l’un des quatorze intervenants de ce rassemblement. Considérée comme l’un des porte-étendards de la pratique en Europe, la Miviludes (Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires) le qualifie de "charlatanesque", "propice à l’emprise mentale" et "extrêmement dangereux". Il prêche un mode de vie encourageant des jeûnes de 9 à 21 jours, n’autorisant à consommer plus de dix calories par jour, et se nourrissant exclusivement d’eau et de "prana", lumière divine.

"Tomber dans le piège"

Dans un reportage consacré aux dérives sectaires, récemment diffusé sur M6, l’émission "Zone Interdite" avait révélé qu’un homme âgé de 65 ans a été retrouvé mort lors d’un stage à l’oasis de Lentiourel, dirigé par Nicolas Pilartz, en juillet 2017… "C’est une catastrophe qu’un tel événement soit organisé", s’inquiète Simone Risch, président de l’association Infos-Sectes Midi-Pyrénées. "Cela draine un certain public déjà habitué à ce genre de pseudo-thérapies dangereuses, mais cela va même encore plus loin. Des personnes en état de détresse psychologique peuvent rejoindre le festival. Les participants risquent de se laisser capter par l’effet de groupe et les discours prêchés, et ainsi tomber dans le piège. Ce type de réseau est très bien organisé pour étendre leur emprise sur des personnes qui se trouvent dans une période de vulnérabilité".

Le festival, qui se tient sur une propriété privée, n’a pas fait de déclaration préfectorale. "La préfecture n’a eu aucune information sur l’organisation de cet événement", confirme-t-elle. Le rassemblement se fera donc à l’abri des forces de l’ordre.

Contacté, l’oasis de Lentiourel n’a pas donné suite à nos sollicitations.