Pont-de-Salars. Conférence : docteur Jean-Amans, une vie d’engagement

"Docteur Jean Amans : une vie d’engagement au service des habitants de Pont-de-Salars", c’est le titre donné à la conférence qui sera animée par Sophie Amans -Gisclard. Par son métier de médecin qui était un véritable sacerdoce, Jean Amans soignait tout un territoire : le Lévézou. Par son engagement politique de maire et de conseiller général, il était au service de tout un village : Pont-de-Salars et d’un canton : le Lévézou. Sophie Amans Gisclard, sa petite-fille et professeure d’histoire, fera le récit de la vie de cet homme qui a marqué l’histoire locale.

Une conférence gratuite est proposée le 19 juin à 18 h 30 à la salle des fêtes proposée par le PETR-Syndicat Mixte du Lévézou dans le cadre de l’ensemble de son projet mémoriel "Résistance Lévézou 1944" pour lequel il a reçu la labellisation "80 ans de la libération".

Informations à l’Agence d’Attractivité et de Développement Touristique du Lévézou : 05 65 46 89 90.