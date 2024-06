Contrefaçon : voici le modèle de sneakers le plus imité au monde

(ETX Daily Up) - Quoi de pire que de débourser de l'argent pour un produit contrefait ? A l'occasion de la Journée mondiale anti-contrefaçon, ce vendredi 7 juin, la plateforme StockX lève le voile sur les modèles de sneakers les plus imités au monde, et sur la valeur que peuvent représenter ces reproductions frauduleuses. Un indice ? La basket la plus contrefaite au monde compte (aussi) parmi les plus vendues depuis près d'une décennie.

Les plateformes de seconde main font aujourd'hui l'unanimité, que ce soit pour des raisons économiques ou environnementales. Mais si certaines offrent un service d'authentification des produits, pour éviter les contrefaçons, d'autres demandent de redoubler de vigilance pour éviter de payer pour du faux, autrement dit des articles imités mais absolument pas égalés. C'est ce que suggère le dernier rapport de StockX, intitulé "Big Facts : The Verification Report 2024", rendu public à l'occasion de la Journée mondiale anti-contrefaçon. On y apprend notamment que dans la catégorie sneakers, c'est le fruit d'une ancienne collaboration, celle de Kanye West et adidas, qui se hisse au rang de modèle le plus contrefait au monde : la Yeezy Boost 350 V2.

Mais pas n'importe laquelle. C'est plus précisément la déclinaison "Zebra" avec ses bandes abstraites zébrées en noir et blanc et son inscription "SPLY-350" rouge qui se révèle être la plus grande victime d'imitations. Un modèle iconique, et symbolique d'une collaboration entamée il y a près de 10 ans. "Les produits suspectés d'être des contrefaçons que les experts en vérification de StockX ont vu le plus souvent au cours de l'année dernière comprennent à la fois des articles à prix élevé et des options plus abordables, ce qui prouve qu'aucun produit ou marque n'est à l'abri de la contrefaçon", indiquent les experts de la plateforme de revente dans ce rapport. Le classement est complété par la Campus 00s Core Black d'adidas, actuellement au cœur des tendances en matière de sneakers, la Jordan 4 Retro Black Cat (2020), la New Balance 550 White Green, et la Nike Dunk Low Retro White Black Panda.

Les vêtements ne sont pas en reste, bien au contraire… Ils représentent même la majorité des produits imités suspectés, à en croire ce rapport mondial. Les sweats à capuche sont dans cette catégorie les articles les plus contrefaits, à commencer par le Fear of God Essentials Hoodie (2022), en Light Oatmeal et Dark Oatmeal, et le Fear of God Essentials 3D Silicon Applique Pullover Hoodie. Si l'on s'intéresse aux sacs à main, c'est Le Grand Bambino de Jacquemus qui subit le plus grand nombre d'imitations, devant le fameux sac shopping de Telfar, taille médium, et le Mini Bumbag Monogram de Louis Vuitton.

Quant aux accessoires, on retrouve un article qui a fait couler beaucoup d'encre en 2023, notamment aux Etats-Unis. La tasse isotherme Stanley x Starbucks Quencher 40oz Tumbler couleur Winter Pink s'octroie la première place des accessoires les plus contrefaits au monde. Elle devance le bonnet Supreme New Era Box Logo Beanie issu de la collection automne-hiver 2022.

Dans ce rapport, StockX estime à plus de 400.000 le nombre de produits rejetés l'an dernier, que ce soit pour des marques d'usure, une suspicion de contrefaçon, ou encore un défaut de qualité, pour une valeur totale de près de 85 millions de dollars.