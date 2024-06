Conques-en-Rouergue. Dominique Loof expose ses photographies

La librairie Chemins d’encre présente jusqu’au 30 juin prochain une exposition de photographies de Dominique Loof, intitulée "Conques, chemins d’encre, chemins de lumière".

La série de tirages uniques monochromes proposée par cet artiste familier de Conques est, selon ses mots, centrée sur l’abbatiale et sa lumière, plus précisément sur la relation entre la "pierre", élément premier de la structure romane de l’église et la "lumière" si particulière apportée par les vitraux abstraits et translucides de Pierre Soulages.

L’exposition est ouverte tous les jours sauf le jeudi, de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 heures à 18h30.