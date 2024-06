Emploi : "Faire face à la déshumanisation et l’isolement liés au numérique", en Aveyron, l'Asac, c'est quarante ans de bataille contre la précarité

L’association intermédiaire Asac 12, qui œuvre pour l’accès à l’emploi dans le territoire aveyronnais auprès d’un public qui en est éloigné, sort d’une année 2023 aboutie, tant sur le plan économique que social.

Fondée en 1983, l’association intermédiaire Asac 12 a tiré un bilan de sa quarantième année, le lundi 3 juin à la Maison des Associations de Rodez. Durant son assemblée générale, la présidente du conseil d’administration, Patricia Loubière, a détaillé un bilan "positif à la fois sur le plan économique que social."

Fort d’un résultat en nette augmentation, l’accent avait été mis l’an dernier sur l’accueil, "une des valeurs fondamentales de l’Asac", comme le rappelle la présidente, pour faire face "à la déshumanisation et l’isolement liés au numérique".

"L'acceuil, valeur fondamentale de l'Asac"

Même si moins de personnes ont été accompagnées en 2023 (184 exactement), la structure a consacré "un accompagnement davantage personnalisé, avec plus d’heures pour moins de précarité", avoue Arnaude Matet, la directrice de l’Asac 12. Une stratégie payante puisque les 46 000 heures de formation ont permis à 159 personnes éloignées de l’emploi, et principalement issus des quartiers en décrochage, d’être suivis vers un emploi stable. 23 % d’entre eux ont d’ailleurs obtenu un CDI au cours des 12 derniers mois. "C’est le fruit d’un véritable travail collectif, résume la directrice Arnaude Matet, incorporant l’ensemble de ses collaborateurs. Les ateliers, types Zest, sont notre force pour accompagner notre public à l’insertion professionnel. Grâce à nos partenaires, principalement publics, ils ont pu être sensibilisés et former via les 34 thématiques, pour obtenir les postes voulus."

Une demande auprès de Stéphane Mazars

Autre aspect qui a été instauré en 2023, le développement de l’intervention des entreprises dans le projet. Une volonté d’épauler le département, "principal partenaire de la structure", comme le mentionne Jean-Philippe Sadoul, vice-président du conseil départemental de l’Aveyron. Cependant, l’association intermédiaire se retrouve limitée par la loi liée à l’accroissement d’activité. Celle-ci limite à 480 heures la durée maximale de mise à disposition d’un même salarié dans une entreprise sur une durée de 24 mois.

L’Asac 12 a ainsi profité de la présence du député Stéphane Mazars, pour exposer la situation et revendiquer des solutions. D’autant que l’Aveyron est l’un des rares départements d’Occitanie à ne pas accorder des dérogations spécifiques pour ces raisons exceptionnelles. "Ces personnes ont été confrontées durant l’ensemble de leur vie à des ruptures, évoque Patricia Loubière. Elles ont envie de travailler et elles sont courageuses parce qu’elles ne se détournent pas à la tâche", conclut-elle.