Faux agents sportifs dans le football : le patron du TFC entendu, un procès à Marseille le vendredi 21 juin

Damien Comolli, président du Toulouse Football Club, a été entendu ce jeudi 6 juin, dans le cadre d'une enquête en cours concernant de faux agents de joueurs. Fera-t-il partie des 8 personnes qui seront jugées sur cette affaite le 21 juin par le tribunale de Marseille.

Placé en garde à vue ce jeudi 6 juin, le président du TFC Damien Comolli a été entendu dans le cadre d’une affaire de faux agents de joueurs, annonce La Dépêche du Midi reprenant une information de L'Equipe.

Selon le quotidien sportif L'Equipe, l'une de ces personnes est John Valovic-Galtier, fils adoptif de l'ancien entraîneur de Nice et du PSG Christophe Galtier et demi-frère de Jordan Galtier, l’adjoint de l’entraîneur du TFC Carles Martinez Novell.

Selon le communiqué publié par le club toulousain, Damien Comolli a "toujours scrupuleusement respecté les règles établies, en toute intégrité et totale transparence".

Au procès le 21 juin ?

L'histoire ne dit pas, tout comme le parquet de Marseille ou l'intéressé lui-même, si le patron du TFC est "invité' au tribunal de Marseille le vendredi 21 juin, où huit personnes, dont deux "dirigeants de clubs professionnels" de football, seront jugées, soupçonnées d'avoir participé à un système d'escroquerie et d'exercice illégal de la profession d'agent sportif.

Les huit personnes, parmi lesquelles "trois agents sportifs licenciés et trois personnes mises en cause pour avoir exercé illégalement cette activité", sont convoquées pour répondre "des chefs d'escroqueries en bande organisées, faux et usage de faux, exercice illégal de l'activité d'agent sportif ou complicité", selon un communiqué du parquet de Marseille.

En octobre 2023, alors que six personnes avaient été interpellées et déjà placées en garde à vue dans le cadre de cette affaire, le parquet de Nice, alors en charge de l'enquête, avait confirmé à l'AFP que M. Valovic-Galtier faisait partie des six personnes visées.

Il est reproché à ces personnes "d'avoir participé, chacun à son niveau, à un système consistant à permettre à des personnes ne pouvant le faire, faute de licence, de mettre en relation des joueurs ou entraîneurs avec des clubs professionnels de football, sous couvert d'agents licenciés servant de prête-noms", détaille le parquet.

Deux millions d'euros saisis

Ce système "aurait ainsi permis l'homologation de plusieurs contrats de joueurs et entraîneurs professionnels par la Fédération française de football, victime de ces agissements supposés, et au paiement de nombreuses commissions d'agents", selon la justice marseillaise qui évoque plus de deux millions d'euros saisis dans cette affaire.

Les peines encourues pour les faits reprochés vont jusqu'à 10 ans de prison et un million d'euros d'amende.