Guerre Israël-Hamas : ce qu’a dit Emmanuel Macron au sujet de la reconnaissance d’un État palestinien

Invité du 20 heures de TF1 et de France 2, jeudi 6 juin 2024, Emmanuel Macron a évoqué plusieurs sujets. Dont celui de la reconnaissance d’un État palestinien.

"Faire pression" ?

Face à Anne-Sophie Lapix et Gilles Bouleau, Emmanuel Macron a été amené sur le débat suite à la reconnaissance de l’État palestinien faite par l’Espagne, la Norvège, l’Irlande et la Slovénie dernièrement. Questionné sur le rôle de la France pour savoir si "elle ne doit pas faire la même chose pour faire pression", le chef de l’État a répondu : "Est-ce que je pense que, très sincèrement, ça aura une pression, un effet sur le Premier ministre Netanyahou ? Non. Ce qui met la pression, c’est quand on arrive à engager des puissances comme les États-Unis d’Amérique et d’autres sur la base d’une ligne qu’on défend depuis plusieurs mois, celle du cessez-le-feu immédiat".

"L’heure viendra, et la France le fera"

Mais Emmanuel Macron l’a répété : "La question d’une reconnaissance est une question très importante. La France a toujours défendu deux États, toujours". Cependant, est-ce que reconnaître l’État palestinien est la bonne réponse actuellement : "non. Pourquoi ? Parce que la situation n’est pas stabilisée sur le terrain, ça n’aura pas un effet de pression. Parce que l’autorité palestinienne doit passer par des réformes. Parce que reconnaître la Palestine, c’est reconnaître quelle Palestine ? Une Palestine où vous avez encore le Hamas dans des tas de tunnels ? Où vous avez des autorités politiques qui mènent une politique pas toujours claire à l’égard d’Israël et de sa sécurité ?"

La porte n’est pas définitivement fermée. Le président de la République a ajouté que "ce n’est pas raisonnable de le faire maintenant. Je vis la même chose que vous, je ressens la même chose que vous face aux atrocités que nous voyons. Je les dénonce avec la même indignation. Mais on ne reconnaît pas un État sur la base d’une indignation. On essaie de le faire dans un processus. Il n’y a pas de tabou, l’heure viendra, et la France le fera".

Toujours sans nouvelle de plusieurs otages

Gilles Bouleau a interrogé Emmanuel Macron au sujet de deux ressortissants français "possiblement otages et vivants" depuis les attaques perpétrées au début de l’automne par le Hamas. "Nous n’avons pas de leurs nouvelles, a répondu le chef de l’État. Je pense ici à leur famille, à l’angoisse qu’elles vivent depuis le 7 octobre, comme je pense aux familles de nos victimes".