Montézic. La famille Tarral s’agrandit

C’est avec une grande joie que Paulette et Paul Tarral de Montézic annoncent la naissance de Léa et de Gabriel, leurs deux premiers arrière-petits-enfants. Léa, fille de Hugo Tarral et de Sarah Portal, est née le 13 mars à Bourg-sur-Colagne en Lozère où demeurent ses parents.

Gabriel, fils de Benjamin Willigens et de Justine Aguilar né le 22 mai, est le petit-fils de Paul Tarral, demeurant à Alfortville en région parisienne. Un grand événement pour Paulette et Paul Tarral de Montézic qui sont déjà 13 fois grands-parents et qui accueillent avec joie cette nouvelle génération en tant qu’arrière-grands-parents.

Belle et longue vie à Léa et à Gabriel et toutes nos félicitations aux parents, grands-parents et arrière-grands-parents.

Nous apprenons aussi le futur mariage de Camille-Cyrine Chékir, petite-fille de Paul Tarral, avec Paul Heijmans le 21 juin à Arles (13). Bonne fête à toute la famille.