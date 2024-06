Le Monastère. L’atelier de cuisine avec l’association Liens

L’association "liens" a été très récemment accueillie au Monastère pour un atelier de cuisine, à la salle polyvalente, dans la cuisine nouvellement équipée, et totalement adaptée. "Comment cuisiner Bon, Sain, A moindre coût", tel était le défi proposé à douze jeunes confiés par la Mission locale Rodez. Ces derniers ont cuisiné avec le chef Christophe Chaillou. Christine et Anne-Laure étaient à l’organisation et à l’animation.

Puis ils ont partagé le repas préparé, l’occasion pour eux d’échanger sur l’alimentation, l’écologie, la cuisine durable, les métiers de la restauration. Menu lors cet atelier : salade de lentilles à l’estragon et œuf mollet, lasagnes aux épinards et champignons accompagnées d’une salade d’herbes, fraises et crème chantilly. La commune est ravie de mettre ainsi à disposition la cuisine pour l’association qui œuvre en faveur d’une alimentation durable, innovante et engagée dans la transition écologique.

Dans ce cadre, des ateliers destinés à un large public, sont mis aussi au service de l’inclusion. Prochain rendez-vous avec "Liens", le 14 juin prochain. Ce soir-là, l’association aidera à préparer le buffet qui sera servi à l’issue de la rencontre annuelle de toutes les associations de la commune