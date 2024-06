Réquista. Le défilé de chars a tenu ses promesses

Dimanche 2 juin, à l’occasion de la Fête de la brebis, les villages de la communauté de communes se sont mobilisés pour réaliser des chars aux couleurs des fonds marins. Les villages de Brasc, Connac, Durenque, La Bastide-Solages, La Selve, Lédergues, Montclar, Réquista, Rullac-Saint-Cirq, Saint-Jean-Delnous et les Jeunes Agriculteurs du Réquistanais ont fait preuve d’ingéniosité et de créativité pour proposer une vision bien personnelle des fonds marins. Six mois de travail ont été nécessaires aux bénévoles afin d’offrir au public un défilé digne de ce nom, des réalisations qui ont mobilisé une centaine de personnes de 4 à 90 ans. Martine responsable de la commission char a fièrement présenté les différentes créations les plus ingénieuses les unes des autres, mais toutes animées par la joie de participer, de tisser des liens tout en gardant un esprit familial, convivial rassemblant toutes les générations. C’est au son des Tamos Juntos, des rires, des klaxons, des applaudissements que le défilé a traversé la ville. De la récupération, de l’imagination, des milliers d’idées pour faire de cette parade, un rendez-vous incontournable de la fête. Les participants ont récolté une moisson de rires, de souvenirs et de félicitations.