Saint-Martin-de-Lenne. Le Relais Petite Enfance mode d’emploi

Les relais Petite enfance (Rpe) sont des lieux de proximité dédiés à l’accueil du jeune enfant (0/6 ans). Lieux d’information, de rencontre et d’échanges, ils s’adressent à la fois aux parents et aux professionnels de l’accueil individuel.

Ils accompagnent les parents dans leur parcours de recherche d’un mode d’accueil en les informant sur l’ensemble de l’offre d’accueil existante sur le territoire. Ils facilitent la mise en relation avec les assistants maternels, et le cas échéant avec les gardes d’enfants à domicile en les accompagnant pour répondre à des besoins spécifiques, notamment des solutions en horaires atypiques en les accompagnant dans leur rôle de particulier employeur. Ils accompagnent les assistants maternels en les informant sur le cadre d’exercice du métier en les accompagnant dans leurs démarches d’inscription et de déclaration sur monenfant.fr, mais aussi en proposant des temps d’échanges entre assistants maternels sur leurs pratiques professionnelles. Ils organisent des ateliers d’éveil pour les enfants accueillis par les professionnels en facilitant leur départ en formation continue.

Les RPE peuvent également accompagner les gardes d’enfant à domicile. Le RPE en itinérance sur St-Martin-de-Lenne tous les 15 jours, les mercredis à la salle des associations de 9 h 30 à 11 h 30 ; aussi à la médiathèque de St-Laurent-d’Olt en alternance avec St-Martin les mercredis de 9 h 30 à11h 30, et à St-Geniez-d’Olt, les mardis et vendredis de 9 h à 12 h pour la halte jeux, et les permanences administratives, les mardis et vendredis de 13 h à 17 h, et les jeudis toute la journée.

Pour tout renseignement contactez Sandra Recune 06 38 97 72 23, ou sur Facebook Relais Spirale.