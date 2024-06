Sauveterre-de-Rouergue. Le sénateur Alain Marc sur le territoire

Le maire René Mouysset avait invité les conseillers municipaux disponibles pour accueillir le sénateur Alain Marc en visite sur la commune dans le cadre des rencontres qu’il initie avec les élus aveyronnais.

L’après-midi a débuté par une réunion de travail en mairie où le maire a présenté la commune. À cette occasion, les projets réalisés depuis le début du mandat lui ont été présentés, ainsi que ceux qui sont en cours. S’en est suivi une rencontre avec l’association Art et Savoir Faire et la visite de l’Ancre lieu de rencontres et vitrine du talent de ses artistes. Une rencontre fort appréciée par tous et surtout par le sénateur Alain Marc.