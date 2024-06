Decazeville. Les chasseurs avec les élèves de Paul-Ramadier dans le marais

Dans le cadre des animations Collégi’ENS portées par le conseil départemental de l’Aveyron, les chasseurs ont accueilli, à Salles-Courbatiès, les élèves du Collège Paul-Ramadier de Decazeville pour leur présenter les richesses du marais de Montaris. Ainsi trois classes se sont succédé sur deux jours pour écouter la Fédération des Chasseurs et le Syndicat mixte du bassin Célé-Lot médian parler de l’importance de la conservation des zones humides dans la gestion qualitative et quantitative de l’eau et pour la protection de la biodiversité. Fait totalement exceptionnel, la météo a permis de passer entre les gouttes. Quoi qu’il en soit, les pluies de ces derniers jours auront permis aux enfants d’apprécier les capacités de rétention d’eau du marais et de constater par eux-mêmes que les zones humides jouent un rôle crucial dans la régulation des masses d’eau.