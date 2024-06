Onet-le-Château. Les habitants des Thermes ont fêté les 40 ans du lotissement

Au lotissement des Thermes, on cultive le bien vivre ensemble depuis 40 ans.

En avril 1984, les premières grues et les entreprises de maçonnerie prenaient le relais des entreprises de terrassement, le lotissement des Thermes, situé sur les Balquières (renommé depuis rue et impasse des thermes) sortait de terre, dans un secteur qui, il faut bien le dire, n’était pas "coté" à l’époque, car très humide, baignant souvent dans des étendues d’eau. D’ailleurs le lotissement a connu dans les premières années, quelques inondations de sous-sol, mais petit à petit l’ensemble s’est assaini, même s’il existe encore des risques, mais comme partout…

C’était il y a 40 ans et ce vendredi, pour fêter cet anniversaire, 43 résidents se sont retrouvés pour une soirée type "auberge espagnole". L’occasion pour Gilbert Fayel, premier installé dans ce lotissement et à l’initiative de cette soirée, de présenter 2 nouvelles familles et d’avoir une pensée pour ceux qui les ont quittés ou n’ont pas pu venir…"Mon premier souvenir de ce printemps 1984 est cette étendue de terre rouge mise à l’air par les entreprises de terrassement, terre rouge qui colle aux pieds et cet hiver 1984-1985, un hiver rigoureux pour les premiers habitants, avec des températures oscillant autour des -25 degrés. Il allait durer jusqu’au mois de mai, avec notamment le 6 mai 1985 une bonne couche de neige qui a provoqué l’effondrement des toitures des chapiteaux de la foire-exposition de Rodez !".Et les souvenirs fusent : autour des maisons peu à peu habitées, l’activité des jardiniers, satisfaisant leur passion avec de très grands potagers, ou les énormes tas de troncs d’arbre dans les rues et le bruit des tronçonneuses de ces nouveaux habitants pressés d’alimenter leurs nouvelles cheminées. Peu à peu les années ont passé, jardiniers et bûcherons se sont bien calmés !

Aujourd’hui, les résidents ont la chance de vivre dans un lotissement calme et spacieux. Un quartier recherché, tout près des commerces, à 2 pas des centres-villes et à proximité immédiate d’un espace vert protégé de plus de 15 ha "Nostre Seigne", où se trouve un site archéologique gallo-romain, avec ses thermes, son temple et son aqueduc… vestiges mis à jour puis recouverts après repérage. C’est de ce passé et de l’existence de ces thermes que le lotissement doit son nom. Cet environnement de qualité explique, au moins en partie, la forte stabilité des propriétaires, puisque 80 % sont les mêmes qu’il y a 40 ans ! La séquence souvenir s’est prolongée pour les 43 résidents autour d’un apéritif bien garni, suivi par les mets copieux et soigneusement préparés par chaque famille et cette belle soirée conviviale, alliant souvenirs et partage, s’est achevée au son de l’accordéon, alternant folklore et chansons françaises, jusqu’à une prochaine rencontre…