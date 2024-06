Espalion. Les minimes tiennent tête à leurs homologues du Stade toulousain

Les minimes du RCENA ont terminé la saison par un tournoi, au stade Michel- Granier, où ils étaient opposés à leurs homologues du Stade toulousain.

Après 5 premières minutes où le RCENA pris par l’événement subit la loi des trois-quarts toulousains, perdant en plus leur jeune centre Marco Carrie (victime d’une grosse luxation de l’épaule) avec 2 essais sur les ailes, les Espalionnais prennent ensuite le jeu à leur compte. Commençant par une très grosse et généreuse défense, ils récupèrent des ballons pour enchaîner avec des temps de jeu dans l’axe pour pouvoir marquer devant.

C’était sans compter sur les visiteurs qui récupèrent beaucoup de ballons dans les rucks, leur permettant sur un contre de marquer pour mener à la pause 3 essais à 1. Les Espalionnais reprennent ensuite le contrôle du match avec une très belle ligne défensive et une conquête parfaite, leur permettant sur 2 lancements de jeu très bien réalisés de perforer la défense adverse. Le score étant maintenant à parité, les jeunes sang et or tentent de récupérer le ballon que les Toulousains monopolisent dans les derniers instants.

C’est chose faite à la dernière mêlée sur une belle poussée des locaux qui, malgré l’enchaînement des temps de jeu, ne peuvent transpercer la solide défense du stade.

La fin du match est sifflée sur un score de parité 3 essais à 3.

La déception des jeunes était visible, malgré une deuxième mi-temps gagnée 2 essais à 0, et ils purent remercier les nombreux spectateurs venus les encourager.

Que de chemin parcouru par ce jeune groupe en 2 saisons, qui vient tenir tête à une référence du rugby français.