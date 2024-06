Occitanie : un véritable jeu de l'oie pour 600 volailles à travers la région pour échapper à l'abattoir, une première en France

L'association Champs libres aux Poules proposent 600 oies menacées d'abattage à l'adoption dans plusieurs départements d'Occitanie, dont l'Aveyron.

Pour que la dernière case ne soit pas celle de l'abattoir : c’est une opération de sauvetage de grande ampleur qui se déroulera le samedi 22 juin à Caylus (Tarn-et-Garonne). Basée à Brugnens, l’association Champs libres aux poules s’est vue confier un impressionnant cheptel de 600 oies grises et autres jars par un éleveur gersois qui prend sa retraite.

Des oies aussi retraitées

La vocation de ces bêtes âgées de 5 ans était exclusivement reproductive : les œufs fertilisés étaient ensuite vendus aux couvoirs. Mais à l’heure de prendre un repos bien mérité, l’éleveur n’a pu se résoudre à conduire ses protégés à l’abattoir. "Notre but est de les confier à des personnes qui ne voudront pas les manger. De toute façon, le cheptel n’est plus consommable car trop âgé. Mais l’idée, c’est de mettre en avant que ce sont de supers animaux de compagnie qui s’apprivoisent bien", assure Heidi Carneau, la fondatrice de l’association qui rassemble une centaine de bénévoles.

Les oies vivent entre 15 et 20 ans, jusqu’à 30 ans pour les jars. Qui souhaite s’engager devra forcément accueillir un trio : deux oies et un jar avec une participation de 60 € pour assurer les frais de sauvetage. "Il leur faut une cabane, un point d’eau et un site fermé pour passer la nuit car ils peuvent être exposés aux risques de prédation », insiste Heidi Carneau.

Les oies pondent entre février et mai. La bagatelle de 40 à 50 œufs, avec de beaux calibres à la clé. "C’est très bon à manger, on n’est pas extrémistes à ce point !"

Un marathon régional pour ces adoptions

L'association Champs libres aux Poules s’apprête à entamer un marathon logistique pour acheminer ces 600 animaux en toute sécurité et confort dans différentes fermes de la région, de Labarthe-sur-Lèze (31) à Puylaurens (81) en passant par Tayrac (12), Condom et Villefranche-d’Astarac (32) ou encore, Saint-Lézer (65). Pour le Tarn-et-Garonne, rendez-vous est donc pris samedi 22 juin, entre 15 h 30 et 16 heures, à l’adresse mentionnée par Champs libres aux poules suite à la première prise de contact. Pour Le Tayrac en Aveyron, ce sera le 22 juin entre 17 et 18 heures.

Sans oublier les poules

Il reste la possibilité d'adopter des poules elles aussi condamnées à l'abattoir. Ce sera ce samedi 8 juin, en Aveyron toujours au Tayrac, entre 10 et 13 heures.