Onet-le-Château. Première restitution musique de la MJC

Ce jeudi a eu lieu au Studio, la première soirée des restitutions Musiques de la MJC d’Onet. En effet, pour alléger par rapport à l’an passé, elles ont eu lieu en deux temps. Ainsi jeudi, ce sont les débutants de guitare et de piano, les élèves d’Arnaud Bouloc et de Lætitia Carlone qui se sont prêtés au jeu stressant de la première représentation en public. Tous ont eu une pensée pour les élèves de David Biolchini et pour ce dernier à qui ils souhaitent un prompt rétablissement. Pour terminer la soirée, Franck à la guitare-voix et Caroline au piano, qui accompagnent aussi le chant collectif dans l’année, ont offert 5 chansons reprises par leur duo. Un véritable moment de partage et de convivialité, ponctué par les blagues de Franck !