Prolongement de la ligne 14 à Paris : dès le 24 juin, vous pourrez prendre le métro pour rejoindre l’aéroport d’Orly !

Nous avons eu l’opportunité de prendre place dans une rame entre Olympiades et Orly avant l’ouverture au public le 24 juin. Cette ligne va révolutionner les trajets des Franciliens et des visiteurs souhaitant rejoindre l’aéroport au sud ou le Stade de France au nord.

Elle est similaire à une ligne de métro classique, avec ses trains roulant à 80 km/h entre Olympiades et Orly, le long de sept nouvelles stations. La nouvelle ligne 14 a pour objectif de révolutionner les trajets vers Orly et le Stade de France. Le 24 juin, les prolongements de la ligne 14 seront ouverts au public, ce qui permettra un trajet direct et fréquent vers l’aéroport d’Orly en seulement 25 minutes depuis Châtelet.

En 25 minutes

La RATP a permis à une vingtaine de personnes de tester la ligne jusqu’à Orly depuis Olympiades, ce qui représente un "instant historique". La ligne roule en conditions réelles depuis mi-mai, sans passagers pour s’assurer de sa fiabilité. On attend un million de voyageurs dans un an grâce aux métros construits par Alstom, capables de transporter 1 000 personnes, équipés de prises USB, de climatisation et d’un espace pour les valises.

Cette ouverture avant les Jeux olympiques et paralympiques est primordiale, car elle offre une alternative aux RER B, D et la ligne 13 pour accéder aux sites olympiques. Emmanuel Macron inaugurara la ligne le 24 juin, après sept ans de travaux, avec un coût total de 4,1 milliards d’euros pour les infrastructures et les nouveaux trains. La ligne 14 fait partie du Grand Paris Express, qui a pour objectif de révolutionner les déplacements en Île-de-France d’ici 2031.