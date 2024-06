Quilles de huit : au pied du Monseigne, le début de l’ascension

À Saint-Laurent-de-Lévézou et Saint-Léons, le Sport quilles du Monseigne est le tout dernier club à avoir été créé. Et propulsée par ses 39 passionnés néophytes, l’association grandit et est devenue une des locomotives du Lévézou.

C’est l’histoire d’une bande de copains qui, après avoir laissé quelques genoux sur les pelouses de foot, cherchaient un nouveau terrain de jeu. Les natifs de Saint-Laurent-de-Lévézou et de Saint-Léons ont prospecté et ont arrêté leur choix sur les quilles de huit.

Et chose assez folle : ils se sont lancés dans la création d’un club, qu’ils ont baptisé le Sport quilles du Monseigne, du nom de la montagne qui surplombe Saint-Laurent, alors qu’aucun d’eux n’avait déjà joué ! Ça, c’était en 2018. Puis ils se sont élancés dans leur première saison l’année suivante.

"On a commencé en étant quinze licenciés d’entre 20 et 30 ans, uniquement des hommes, précise Julien Rascalou, le président du club. Et un seul avait déjà joué." Pour ce qui est de l’apprentissage du geste, du jeu et du matériel, la bande du Lévézou a pu compter sur les clubs d’Inières et de Trémouilles, tout en faisant avec les moyens du bord. Et depuis, le SQM a bien grandi.

D’un terrain de pétanque à six jeux flambant neufs

Après l’épisode Covid-19 en 2020, l’effectif est resté le même jusqu’en 2022, lorsqu’une doublette féminine s’est lancée dans l’aventure. Et aujourd’hui, le club compte 39 licenciés, dont huit femmes. "Je ne connaissais pas du tout, je l’ai fait un peu pour suivre les copines. Et maintenant, je suis plus mordue de quilles que de foot, que je pratiquais avant", sourit Léna Goncalves, la secrétaire du SQM, qui dispute sa deuxième saison.

La magie opère au pied du Monseigne et les quilles séduisent les habitants des villages, auprès desquels l’association a déjà fait plusieurs initiations. Et grâce à leur investissement quotidien et à de nouveaux soutiens, les licenciés se sont même dotés de leurs premiers terrains, six exactement, qu’ils ont inaugurés à l’automne à Saint-Laurent. "Ça participe vraiment à l’engouement au sein du club, souligne Julien Rascalou. Parce qu’avant, on s’entraînait sur un terrain de pétanque qui penchait, avec de l’herbe au fond. On était dispersés, même beaucoup ne s’entraînaient pas, alors que depuis cette saison, on peut faire des entraînements en commun et cultiver la convivialité."

Onze des licenciés masculins du Sport quilles du Monseigne lors d’une manche au Monastère en 2022. Centre Presse Aveyron - Jean-Louis Bories

Le jeune club dynamique est devenu une des locomotives du district Lévézou, qui a vu le club de Prades se mettre en sommeil et celui de Pont-de-Salars perdre ses terrains (inondations) ces dernières années. Le SQM a aussi créé son amical cette saison, qu’il organise pour l’instant sur invitation et sur le format coupe, six terrains obligent. Et les blanc et noir ne comptent pas s’arrêter là.

"À court terme, l’objectif est d’avoir une équipe vitrine qui tire les autres, et de monter en Ligue", détaille Rascalou, qui espère aussi pouvoir bientôt lancer une école de quilles. Trois licenciés sont d’ailleurs inscrits pour passer le diplôme d’instructeur, alors que trois de la bande ont déjà fait leur baptême d’arbitre. Et pour commencer à faire connaître son maillot, le club du Monseigne vise les hauteurs des podiums. Ça tombe bien : deux de ses équipes mènent actuellement leur classement respectif (en première série féminine et en troisième série masculine). Et ce n’est que le début de l’ascension.