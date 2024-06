Roland-Garros 2024 : Alcaraz-Sinner, Ruud-Zverev… où et quand suivre les demi-finales messieurs, ce vendredi ?

Jour de demi-finales sur la terre battue parisienne ! Le tableau masculin lance son dernier carré, ce vendredi 7 juin 2024. Voici le programme.

L’étau se resserre et ils ne sont désormais plus que quatre à prétendre au sacre, porte d’Auteuil. Le tournoi de Roland-Garros bascule en mode demi-finales masculines, ce vendredi 7 juin 2024.

Les têtes de série sont là

Les sommets du classement ATP sont dignement représentés : les quatre derniers joueurs encore en lice sont dans le Top 7. Et pour rappel, celui qui est en tête jusqu’à lundi, à savoir Novak Djokovic, a déclaré forfait avant son quart de finale face à Casper Ruud, en raison d’une blessure au genou droit.

Du lourd !

Il y aura donc d’abord un duel entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. L’Espagnol et l’Italien occupent respectivement les troisième et deuxième places du ranking mondial, en sachant que, pour rappel, le dauphin du Djoker le dépassera lors de la prochaine mise à jour, qui sera effectuée lundi 10 juin.

Numéro 7 mondial, Casper Ruud sera opposé à Alexander Zverev, au pied du podium du classement ATP, dans la seconde demi-finale. Le Norvégien et l’Allemand tenteront donc de composter leur ticket pour disputer la finale de Roland-Garros.

Où et quand suivre les matchs ?

La première demi-finale entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ne démarrera pas avant 14 heures 30, ce vendredi 7 juin 2024. La seconde, opposant Casper Ruud à Alexander Zverev, aura lieu en suivant, puisque les deux affiches se tiendront sur le court Philippe-Chatrier. France 2 et Prime Video, diffuseurs du tournoi, retransmettront les rencontres.

Vers de l’inédit…

Comme cela avait été signalé suite au forfait de Novak Djokovic, cette édition 2024 du tournoi de Roland-Garros sera inédite dans son dénouement : il y aura, dimanche 9 juin, un nouveau vainqueur porte d’Auteuil. Aucun des quatre demi-finalistes n’a déjà été sacré dans la capitale !