Roland-Garros 2024 : le procès contre Alexander Zverev abandonné avant sa demi-finale contre Casper Ruud

Alors qu’il était visé par un procès pour violences conjugales, le tennisman Alexander Zverev a vu la justice allemande abandonner ce même procès, ce vendredi 7 juin 2024.

La justice allemande a annoncé, ce vendredi 7 juin 2024, l’abandon du procès contre Alexander Zverev, le tennisman numéro 4 mondial. Il était accusé de violences conjugales.

Accord à l’amiable

Cette décision intervient après un accord à l’amiable avec son ex-compagne qui l’accusait de violences conjugales. Le joueur devra toutefois s’acquitter d’un montant de 200 000 euros dans le délai d’un mois, a annoncé la juge Barbara Lüders au troisième jour d’audience de cette affaire devant un tribunal de Berlin.

Alexander Zverev et son ex-compagne Brenda Patea "sont arrivés à la conclusion qu’ils souhaitaient résoudre pacifiquement ce conflit, également dans l’intérêt de leur enfant commun", a expliqué une porte-parole du tribunal Inga Wahlen. Le tribunal a validé cette demande, sans dévoiler le contenu de l’accord extrajudiciaire entre les deux parties.

Les faits remonteraient à 2020

La star allemande de 27 ans avait contesté un jugement de première instance, qui lui a infligé en octobre 2023 une amende de 450 000 euros pour "coups et blessures" contre son ancienne compagne. La justice lui reprochait d’avoir, en mai 2020 à Berlin, "maltraité physiquement" la plaignante dans le cadre d’une dispute et "d’avoir porté atteinte à sa santé", selon le tribunal.

La défense d’Alexander Zverev, absent des premières audiences et dont la présence n’était pas exigée par le tribunal, avait contesté toute maltraitance, dénonçant des "allégations peu fiables et contradictoires", selon l’avocat du joueur Alfred Dierlamm.

En demi-finale ce vendredi

Alexander Zverev jouera, ce vendredi après-midi, une demi-finale à Roland-Garros contre le Norvégien Casper Ruud. Il compte 22 titres sur le circuit professionnel, notamment une médaille d’or aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021, le Masters à deux reprises (2018, 2021) ainsi que les tournois Masters 1000 de Rome (2017 et 2024), Montréal (2017), Madrid (2018 et 2021) et Cincinnati (2021).

S’il se qualifie pour la finale du tournoi parisien, il affrontera le vainqueur du duel entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, qui va ouvrir le dernier carré, ce vendredi.