Réquista. Salon du livre : Pierrette Champon-Chirac à l’honneur pour le 20e anniversaire

Pierrette, entourée de Philippe, Bruno, Marie-Laurence se souviendra de cet anniversaire.

Pierrette Champon-Chirac a vu son investissement de 20 ans vivement salué au Salon du livre, dimanche, lors de la 27e fête de la brebis. En effet, un vibrant hommage lui a été rendu à l’occasion de la 20e édition du Salon. Michel Causse, maire de Réquista, président de la communauté de communes entouré d’Arnaud Viala, président du Département, d’Alain Marc, sénateur et de Michel Laurens, président de la fête de la brebis, ont salué l’implication de Pierrette dans ce Salon dont elle a été à l’initiative et dont elle coordonne l’organisation. Professeur certifiée de Lettres modernes à la retraite, elle a eu, tout au long de sa carrière en Tunisie, en Côte d’Ivoire et ensuite à Saint-Priest, le don de partager avec ses élèves son amour pour la poésie et l’écriture. A son retour à Réquista en 1994, elle n’a cessé de s’impliquer et de transmettre son goût pour la littérature en organisant un concours de poésie et ce Salon du livre. De même, depuis de nombreuses années, elle s’emploie à répondre au mieux à son rôle de correspondante de presse Elle ne cesse au quotidien de transmettre et rédiger des articles pour relater les petits et grands évènements qui rythment la vie du territoire. Pour tout cela, elle a reçu au nom de l’ensemble des concitoyens et de l’association Fête de la brebis, un trophée des belles lettres en reconnaissance de tout le travail bénévole accompli.

"Un grand merci Pierrette de nous tous".