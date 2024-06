Alerte rouge en psychiatrie : "Médecins et patients dans une situation inquiétante" après l'expulsion d'un psychiatre tunisien à Millau

La maire de Millau, Emmanuelle Gazel, regrette la position inflexible du préfet de l'Aveyron dans l'affaire du psychiatre tunisien.

D’abord murée dans un silence médiatique – comme tous les élus locaux – durant la dernière semaine de mai, au plus fort de la mobilisation pour empêcher l’expulsion par la préfecture de l’Aveyron d’un médecin psychiatre tunisien exerçant au centre de santé de Millau, la maire Emmanuelle Gazel a choisi, ce jeudi midi, de faire un point. "Médecins et patients se retrouvent dans une situation inquiétante. Nous sommes mobilisés, à leur côté, dans ce contexte anxiogène pour eux."

"Sur le plan national, 40 % des postes en psychiatrie non pourvus"

"Sur le plan national, 40 % des postes en psychiatrie restent non pourvus. C’est malheureusement le cas à Millau et dans le Sud- Aveyron depuis de longues années : nous avons cinq postes ouverts et un seul véritablement pourvu par un médecin titulaire."

"Garantir l’offre de santé pour le Sud-Aveyron ne doit pas devenir un fait politicien"

Le docteur Gonzalez, chef de service, étant en arrêt maladie depuis lundi 3 juin, le seul psychiatre restant, d’origine étrangère et relevant donc du statut Padhue (praticien diplômé hors Union européenne) ne peut exercer seul. "Dès vendredi 31 mai au soir, nous avons réuni une cellule de crise au centre hospitalier de Millau pour trouver des solutions à un accompagnement psychiatrique public dans le Sud-Aveyron."

Emmanuelle Gazel a précisé que le centre hospitalier Sainte-Marie de Rodez, établissement de santé privé d’intérêt collectif (Espic) a accepté "d’assurer par intérim cette supervision. Comme les deux pédopsychiatres titulaires de l’hôpital de Millau et le psychiatre Hadrich, ancien praticien hospitalier exerçant désormais en libéral à Millau. Nous cherchons aussi des intérimaires pour la continuité du service."

Reste une situation pour le moins précaire qu’Emmanuelle Gazel affirme ne pas avoir voulu politiser. "Garantir l’offre de santé sur le Sud-Aveyron ne doit pas devenir un fait politicien. Nous avons apporté un soutien au médecin menacé d’expulsion dès le 23 avril avec un courrier adressé au préfet de l’Aveyron. Nous aurions souhaité que la situation soit analysée avec discernement, humanité." Emmanuelle Gazel regrette que, sur ce sujet précis, "les pouvoirs publics n’aient pas privilégié l’intérêt général. Car l’absence de psychiatres publics sur une zone aussi grande que la nôtre peut avoir des conséquences très préjudiciables. Sur le plan de la santé et de la sécurité. Nous ne voulons pas être associés à ces choix-là."

Pas question non plus, pour la maire de Millau, de donner corps "à des bruits de couloir" concernant la possible départementalisation de la psychiatrie… au bénéfice de Sainte-Marie à Rodez. "C’est en proximité qu’on agit. Merci pour la collaboration mais pas question de fusionner la psychiatrie au niveau départemental. Je me suis exprimée de façon très claire sur ce sujet auprès de l’ARS (Agence régionale de santé). Ce n’est vraiment pas le moment d’envisager des regroupements, des modifications administratives de soins.". Et d’annoncer un futur courrier adressé, la semaine prochaine, au Premier ministre Gabriel Attal.